Jaime Pizarro y Daniel Morón tuvieron que cruzar a la mala hasta la ANFP, donde esperan salvar al delantero albo tras la polémica del Superclásico.

Esta jornada está citado Javier Correa al Tribunal de Disciplina, para dar explicaciones por sus polémicos gestos en el Superclásico en donde Colo Colo venció por 2-1 a Universidad de Chile.

El delantero fue denunciado por la dirigencia de Azul Azul, puntualizando que se burló con obscenidades de los hinchas bullangueros, por lo que tenía el tiempo para su defensa.

Eso sí, los primeros en llegar fueron Jaime Pizarro y Daniel Morón, quienes parecer que no alcanzaron estacionamiento en la ANFP, porque llegaron caminando a la cita.

Javier Correa conoció la resolución del Tribunal de Disciplina

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Cruzaron la calle a la mala

Redgol pudo grabar a Daniel Morón y Jaime Pizarro, ambos de la dirigencia de Blanco y Negro, quienes tuvieron que cruzar la calle a la mala para llegar al Tribunal.

A la espera que el tráfico les permitiera llegar a la ANFP, para la resolución del caso de Javier Correa, ambos tuvieron que estacionarse fuera.

“Efectivamente es lo que hemos señalado de la citación, con todos los antecedentes para hacer la exposición que corresponda y esperando que sea favorable”, comentó Pizarro.

“Somos optimistas de base, hemos visto el desarrollo de la situación y esperamos que se pueda fundamentar adecuadamente y con ello seguir adelante en el proceso del torneo y de la Copa Chile. Todavía tenemos muchos partidos y una definición, por lo que queremos contar con todos los jugadores”

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