La amistad también celebra el mercado de fichajes, donde los dos formados en U de Chile dieron importantes saltos en sus carreras.

El mercado de fichajes movió a Darío Osorio al Crystal Palace de la Premier League, en un gran salto en su carrera deportiva que fue celebrado también en U de Chile.

Uno que no se quiso quedar abajo de las felicitaciones fue su amigo y compañero desde las inferiores azules, Lucas Assadi, quien apareció de sorpresa en el club inglés del sur de Londres.

Esto, porque el volante, quien también dejó a la U para ir al AIK de Suecia, no olvidó a su compañero, para dedicarle un mensajito, aunque por las redes sociales de su nuevo club.

Lucas Assadi junto a Darío Osorio en la selección chilena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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El saludo de Assadi a Darío Osorio tras llegar a la Premier League

La amistad es para siempre y así lo han mantenido Lucas Assadi con Darío Osorio, quienes han estado juntos desde las inferiores de Universidad de Chile, pero ahora recorren caminos diferentes.

Pese a esto, la buena noticia del nacido en Hijuelas de todas formas fue festejado a la distancia, tras el paso al Crystal Palace, donde jugará en la anhelada Premier League.

Fue Assadi quien decidió dejar un mensajito en las plataformas digitales del nuevo club de su amigo Osorio, que llamó la atención de los hinchas de U de Chile.

“El mejor”, frase que fue acompañada de un emoticón de asombro y otro de un corazón, para aplaudir el nuevo camino en su carrera, en el fútbol que siempre soñaron desde niños.

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