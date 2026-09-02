En la previa a su debut en Premier, el chileno ya sabe que podrá tener minutos a nivel internacional con su nuevo equipo, aunque el camino no será sencillo.

Con la llegada al Crystal Palace, los ojos de los hinchas chilenos estarán puestos en lo que haga el delantero Darío Osorio, no únicamente con lo que pueda hacer en Premier League, pues tendrá la oportunidad de jugar otras competiciones en esta temporada.

Además de la liga local, las Águilas disputarán otras competencias en Inglaterra como la Carabao Cup (Copa de la Liga) donde jugará este martes 8 de septiembre ante el Middlesbrough, o la tradicional FA Cup, donde comenzarán a participar en enero de 2027.

Pero uno de los grandes desafíos que tendrá Crystal Palace esta temporada es la UEFA Europa League, una competición donde Osorio supo jugar la campaña anterior en Midtjylland y que con una nueva camiseta, el último campeón de la Conference League, buscará su revancha.

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Los partidos que jugará Osorio en Europa League con Crystal Palace

El estreno internacional de La Joya con su equipo equipo puede darse en el debut del equipo en el torneo, el jueves 17 de septiembre como locales en Selhurst Park; mientras que el cierre de la fase de liga será el 28 de enero del 2027 en la ciudad austríaca de Salzburgo.

Este es el calendario de partidos que tendrá el Crystal Palace de Darío Osorio en Europa League:

FECHA DÍA PARTIDO HORA ESTADIO 1 17/Septiembre/2026 vs. Lech Poznań (POL) 16:00 Selhurst Park 2 15/Octubre/2026 vs. Olympique de Lyon (FRA) 13:45 Estadio Groupama 3 22/Octubre/2026 vs. Besiktas (TUR) 16:00 Arena Vodafone 4 5/Noviembre/2026 vs. Hoffenheim (ALE) 14:45 Selhurst Park 5 26/Noviembre/2026 vs. Real Sociedad (ESP) 17:00 Selhurst Park 6 10/Diciembre/2026 vs. Jagiellonia (POL) 14:45 Municipal de Bialystok 7 21/Enero/2027 vs. Sparta Praga 17:00 Selhurst Park 8 28/Enero/2027 vs. RB Salzburg 17:00 Red Bull Arena

¿Dónde se podrán ver sus partidos?

Todos los encuentros que dispute Darío Osorio con el Crystal Palace en la UEFA Europa League se podrán seguir EN VIVO a través de la plataforma Disney+ en su Plan Premium. Por televisión, resta por conocer si se podrán seguir en alguna de las señales de ESPN.