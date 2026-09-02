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Darío Osorio va su revancha en Europa League con Crystal Palace: Calendario de partidos

En la previa a su debut en Premier, el chileno ya sabe que podrá tener minutos a nivel internacional con su nuevo equipo, aunque el camino no será sencillo.

Por Alfonso Zúñiga

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Darío Osorio jugará esta temporada con Crystal Palace en Europa League.
© Crystal Palace/Gemini IADarío Osorio jugará esta temporada con Crystal Palace en Europa League.

Con la llegada al Crystal Palace, los ojos de los hinchas chilenos estarán puestos en lo que haga el delantero Darío Osorio, no únicamente con lo que pueda hacer en Premier League, pues tendrá la oportunidad de jugar otras competiciones en esta temporada.

Además de la liga local, las Águilas disputarán otras competencias en Inglaterra como la Carabao Cup (Copa de la Liga) donde jugará este martes 8 de septiembre ante el Middlesbrough, o la tradicional FA Cup, donde comenzarán a participar en enero de 2027.

Pero uno de los grandes desafíos que tendrá Crystal Palace esta temporada es la UEFA Europa League, una competición donde Osorio supo jugar la campaña anterior en Midtjylland y que con una nueva camiseta, el último campeón de la Conference League, buscará su revancha.

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Los partidos que jugará Osorio en Europa League con Crystal Palace

El estreno internacional de La Joya con su equipo equipo puede darse en el debut del equipo en el torneo, el jueves 17 de septiembre como locales en Selhurst Park; mientras que el cierre de la fase de liga será el 28 de enero del 2027 en la ciudad austríaca de Salzburgo.

Este es el calendario de partidos que tendrá el Crystal Palace de Darío Osorio en Europa League:

FECHADÍAPARTIDOHORAESTADIO
117/Septiembre/2026vs. Lech Poznań (POL)16:00Selhurst Park
215/Octubre/2026vs. Olympique de Lyon (FRA)13:45Estadio Groupama
322/Octubre/2026vs. Besiktas (TUR)16:00Arena Vodafone
45/Noviembre/2026vs. Hoffenheim (ALE)14:45Selhurst Park
526/Noviembre/2026vs. Real Sociedad (ESP)17:00Selhurst Park
610/Diciembre/2026vs. Jagiellonia (POL)14:45Municipal de Bialystok
721/Enero/2027vs. Sparta Praga17:00Selhurst Park
828/Enero/2027vs. RB Salzburg17:00Red Bull Arena

¿Dónde se podrán ver sus partidos?

Todos los encuentros que dispute Darío Osorio con el Crystal Palace en la UEFA Europa League se podrán seguir EN VIVO a través de la plataforma Disney+ en su Plan Premium. Por televisión, resta por conocer si se podrán seguir en alguna de las señales de ESPN.

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