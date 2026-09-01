El golero cruzado alzó la voz ante el debate por el número uno entre el goleador albo y el Toro, quien despachó doblete ante O'Higgins.

Vicente Bernedo fue la gran figura del triunfo de U Católica por 3-2 ante O’Higgins. El meta cruzado tapó al menos tres claras ocasiones de gol celestes, quienes merecieron más en el Claro Arena.

Tras el partido, el golero alzó la voz y reconoció que “no estoy satisfecho por la forma que jugamos, pero en esta instancia lo importante era sacar los tres puntos. Ahora queda seguir trabajando, intento siempre ayudar al equipo”.

Los franjeados quedaron ahora sobre U de Chile, por diferencia de goles, en la lucha por el Chile 2. De paso, con su doblete ratificaron que Fernando Zampedri pasa por el mejor momento de su carrera goleadora, aunque en Macul pusieron a otro en la pelea.

Bernedo y la discusión entre Zampedri y Javier Correa

Vicente Bernedo fue consultado por RedGol acerca de la discusión instalada por el mejor “9” del fútbol chileno. Mientras en Colo Colo apelan al gran momento de Javier Correa, el golero de U Católica la tiene clara.

El portero fue figura ante O’Higgins. (Photosport)

“Obviamente (Zampedri). Creo que no hay ninguna discusión, la sola comparación con algunos otros jugadores es innecesaria”, ironizó el golero cruzado, poniéndole la fianza al Toro.

Ahora Vicente Bernedo mira el Chile 2 a Copa Libertadores como objetivo, en una lucha que tendrán mano a mano con la U. Para el arquero, “hay que ir partido a partido, cada punto va a ser importante y nos permite ahí seguir peleando”.

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“Nos queda el Clásico con ellos (la U) y como todos los partidos será definitorio. No es una final con ellos, hay muchos equipos peleando por el Chile 2, el campeonato es difícil y Colo Colo está un poco escapado”, finalizó.

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