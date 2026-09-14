Los suspendidos jugadores del Cacique vuelven a estar disponibles para el entrenador argentino de cara al cierre del torneo.

Un mal domingo tuvo Colo Colo en la Liga de Primera, porque apenas empató ante Deportes Concepción en el estadio Monumental, resultado que lo deja 12 puntos sobre sus perseguidores en la tabla.

El Cacique no tuvo un buen rendimiento en Macul y se llevó un 1-1 gracias a la fortuna, debido al autogol que cometió el paraguayo Fernando Martínez a los 77 minutos.

Ahora se viene un largo receso en la Liga de Primera, pero habrá Copa Chile, y el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, tiene a dos figuras de vuelta para ambos torneos.

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Correa y Vidal vuelven a estar disponibles en Colo Colo

Colo Colo no pudo contar con Arturo Vidal y Javier Correa en el partido ante Concepción. El primero por acumulación de amarillas y el segundo por el castigo que sufrió por los gestos tras la victoria ante Universidad de Chile en el Nacional.

La buena noticia para el Tano Ortiz es que ya podrá contar con ambos elementos para sus próximos partidos, ya sea en la Copa Chile ante Audax Italiano o frente a Coquimbo Unido, en la siguiente fecha de la Liga de Primera.

La ausencia de ambos jugadores se notó en el duelo contra los penquistas, debido a que Colo Colo no tuvo la salida clara que le entrega Vidal en el fondo y la chispa de Correa en ataque.

El plantel albo goza de días libres por el receso de Fiestas Patrias y el próximo martes vuelve a la cancha ante Audax en la Copa Chile.

En síntesis

Colo Colo empató 1-1 ante Deportes Concepción y mantiene 12 puntos de ventaja.

empató 1-1 ante Deportes Concepción y mantiene 12 puntos de ventaja. Arturo Vidal y Javier Correa regresan a la nómina tras cumplir sus sanciones.

y Javier Correa regresan a la nómina tras cumplir sus sanciones. El equipo de Fernando Ortiz jugará el próximo martes ante Audax Italiano por Copa Chile.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera