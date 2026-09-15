El salvavidas que recibe Fernando Ortiz en Colo Colo para la Copa Chile

El entrenador de los albos tiene que arreglárselas debido a la serie de bajas que presenta para la serie ante Audax Italiano.

Magia. Eso es lo que tendrá que hacer el entrenador Fernando Ortiz en Colo Colo, debido a la gran cantidad de bajas que tiene el cuadro albo para la serie ante Audax Italiano por la Copa Chile.

El Tano perdió a varios jugadores de su plantel, debido a los compromisos de jugadores con sus selecciones (la Roja adulta, Sub 20, Sub 17 y Vozinha en Cabo Verde), por lo que contará con menos elementos ante los itálicos.

El plantel albo goza de días libres y recién se juntarán el domingo 20 de septiembre, para preparar los duelos ante los verdes del 22 y 25 de septiembre, ambos en el estadio Nacional.

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Fernando de Paul está a disposición en Colo Colo

El arco de Colo Colo genera dudas en Fernando Ortiz, por las bajas de Gabriel Maureira y Vozinha, pero el Tano tiene a un “salvavidas” que viene esperando hace meses.

El portero que arrancó la campaña 2026 como titular en el Cacique, Fernando de Paul, se recuperó de sus problemas físicas y está totalmente disponible, según dio a conocer el reportero Cristian Alvarado en el programa De Puntete.

Fernando de Paul está listo para jugar en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Fernando De Paul ya está recuperado, está trabajando a la par y está a disposición del técnico Fernando Ortiz. Incluso, si el técnico lo determina, podría ser considerado para jugar ante Audax Italiano el próximo martes 22 de septiembre o el viernes 25 de septiembre”, dijo el comunicador.

Fernando de Paul jugó su último partido por Colo Colo el 19 de abril, cuando se lesionó durante la derrota por 1-0 ante Palestino en el estadio Monumental.

En síntesis

Fernando Ortiz enfrentará bajas en Colo Colo para la serie frente a Audax Italiano.

en Colo Colo para la serie frente a Audax Italiano. Fernando de Paul se recuperó y estará disponible para atajar en la Copa Chile.

y estará disponible para atajar en la Copa Chile. Colo Colo jugará ante Audax Italiano el 22 y 25 de septiembre en el Nacional.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

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