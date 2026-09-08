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Copa Chile

Por culpa de Romeo Santos y Prince Royce: Colo Colo sale otra vez del Monumental en Copa Chile

En Colo Colo no quieren pasar malos momentos con el terreno de juego ante Audax Italiano en los octavos de la Copa Chile.

Por Felipe Escobillana

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Romeo Santos tocará en el Monumental y obliga a Colo Colo a salir al Nacional
© GettyRomeo Santos tocará en el Monumental y obliga a Colo Colo a salir al Nacional

Hace muchos años que Colo Colo no cedía dos veces la localía en el estadio Monumental en una temporada. Algo que sucederá a fin de mes, pues dejará su recinto nuevamente.

Los albos ya fueron locales ante Unión Española, en Copa Chile, en el Estadio Nacional. Mismo lugar que recibirá a los albos para el duelo ante Audax Italiano, por los octavos de final de este certamen.

El duelo, programado para el viernes 25 de septiembre, se deberá jugar fuera del Monumental debido a que cinco días antes habrá en Macul un concierto de Romeos Santos y Prince Royce.

La manera en que quedará el estado del campo del Monumental es una preocupación para el Cacique, por lo que cortarán por lo sano: prefieren ir a jugar a un Nacional que tiene el pasto en buenas condiciones.

Colo Colo será local en el Estadio Nacional

Colo Colo será local en el Estadio Nacional

Colo Colo jugará con muchos suplentes ante Audax

Más allá del estadio en que vayan a jugar la serie contra los itálicos, los albos perderán a muchos jugadores para estos duelos considerando que se jugarán en fecha FIFA.

Vozinha deberá defender el arco de Cabo Verde en las eliminatorias para la Copa Africana, por lo que no estará presente. Gabriel Maureira, en tano, jugará los Odesur.

Para el torneo americano, además están nominados otros jóvenes colocolinos como Yastin Cuevas, Vicente Martínez, Bruno Torres y Matías Orellana.

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Después hay que ver los jugadores que Nicolás Córdova llamará para enfrentar a Canadá, Estados Unidos y México, en la gira por Norteamérica que hará la Roja.

El DT ha llamado a Diego Ulloa y Felipe Méndez, aunque el buen rendimiento de jugadores como Jonathan Villagra, Álvaro Madrid Leandro Hernández y Jeison Rojas pueden hacer perder más jugadores a los albos.

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