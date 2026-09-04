Ante el concierto que darán Romeo Santos y Prince Royce en el Monumental, el Cacique quiere jugar en la mejor cancha disponible a fin de evitar más daños a su cancha.

Dentro del agitado calendario que tendrá Colo Colo en el mes de septiembre, estará su serie por octavos de final en Copa Chile donde enfrentará al Audax Italiano. Curiosamente ambos duelos no tienen estadio para disputarse.

El duelo de ida, del martes 22 de septiembre, no se puede jugar en el Bicentenario de La Florida, por el concierto del artista inglés Robbie Williams; mientras que la vuelta del viernes 25 tampoco se daría en el Monumental, por la presentación de Romeo Santos y Prince Royce.

Coincidencia o no, esta serie de Copa Chile entre Colo Colo y Audax podría tener sus dos encuentros jugándose en el Estadio Nacional, y es que según el medio partidario Cacique Pasión, los albos reservaron el coliseo de Ñuñoa para la revancha, lo mismo que hicieron los tanos para la ida.

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El calendario que tendrá Colo Colo en septiembre

El mes de la patria lo comienza el equipo de Fernando Ortiz este domingo 6, cuando visiten a Huachipato en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción. La semana siguiente, el domingo 13, reciben en el Monumental al León de Collao. Ambos duelos por Liga de Primera.

Tras el feriado por Fiestas Patrias, Colo Colo disputará su serie ante Audax Italiano por Copa Chile, el martes 22 y viernes 25 de septiembre, con la chance intacta que ambos duelos se disputen en el Estadio Nacional. Tras ello vendrá el receso por fecha FIFA.

Serán poco más de dos semanas las que tendrá el Cacique sin acción hasta su vuelta a la actividad, proyectada para el domingo 11 de octubre, cuando visite a Coquimbo Unido por la fecha 24 del Torneo Nacional en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde las 15:00 horas.

En síntesis