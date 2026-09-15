“Sin excusas”: Caputto avisa por los 22 minutos pendientes del Coquimbo vs Huachipato

El DT pirata confía en que su equipo logre la hazaña en duelo a disputarse en Santiago, el cual fue suspendido en el puerto tras incidentes.

Coquimbo Unido viene golpeado en la Liga de Primera. Mirando de reojo la parte baja de la tabla, los piratas tendrán una nueva oportunidad de sumar en duelo que fue suspendido hace unas semanas, donde resta por jugarse 22 minutos.

Al frente estará Huachipato, club que lleva la ventaja de 1-0 ante de los bombazos contra el portero Christian Bravo, que provocaron que se parara el juego en el Francisco Sánchez Rumoroso. Con miras a la reanudación de este miércoles, Hernán Caputto habló con RedGol.

“Después de nuestro muy buen semestre, la verdad que hemos caído un poco en resultados. El equipo se ha visto un poco cansado, pero tampoco hay que poner excusas, sabíamos que podía pasar. Lamentamos algunos resultados, pero el equipo demuestra que quiere”, dijo el DT pirata.

Caputto confía en los 22 minutos de Coquimbo

Coquimbo Unido jugará los minutos restantes del partido suspendido ante Huachipato, este miércoles 16 de septiembre. En duelo a disputarse en el Municipal de La Cisterna (18.00 horas), Hernán Caputto palpita el particular partido.

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“Vamos a salir con todo, obviamente. Es una oportunidad que tenemos y vamos a disputarla porque sabemos que esos puntos pueden ser importantes para posicionarnos mejor en la tabla, que lo necesitamos”, aseguró.

Para el partido en La Cisterna, los equipos deben iniciar con los mismos nombres en cancha al momento de ser suspendido el encuentro en Coquimbo. Por eso, Caputto valora que “los tenemos a todos”.

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“En un momento tuvimos lesionados a los tres centrales, eso obviamente que siempre dificulta en el andamiaje. También hemos recuperado algunos jugadores también en la ofensiva, que es importante”, cerró.