Emprendedora reclamó dineros no pagados hace meses y, mediante un video, clamó para que el club acerero se acerque a cancelar los más de 10 millones de pesos.

Huachipato no lo pasa bien en lo deportivo y en lo institucional. El equipo pelea en la parte baja de la tabla y en cuanto a lo económico volvieron a recibir un dardo por deudas.

Si antes fue la tía de las colaciones quien acusó retraso en el pago de los dineros (que finalmente se terminaron cancelando), ahora otra empresaria alzó la voz. El elenco de Jaime García fue acusado de deber más de 10 millones a una pyme de publicidad.

La emprendedora Minerva Manosalva acusó a la directiva acerera de deber dineros a su empresa “Rimi”. “El club de fútbol Huachipato no ha cumplido con los trabajos que nosotros le realizamos y nos tiene pendientes con los pagos”, dijo la mujer, en dichos a Agencia Uno.

El detalle de la acusación contra Huachipato

Minerva Manosalva disparó contra Huachipato de tener una deuda de meses cona su pyme. La noticia rápidamente dio la vuelta en redes sociales, donde la mujer se descargó mediante un video.

Nueva acusación remece a Huachipato /Photosport

“Esto se arrastra desde la Copa Libertadores con el partido ante Carabobo, que tuvimos que hacer las gráficas, instalar y desinstalar gráficas que no debía aparecer por televisión“, acusa Minerva.

La dueña de la pyme de publicidad dice que “después siguieron trabajos por la Copa de la Liga, que tampoco han cumplido en pagar. Son alrededor de 15 millones de pesos que me están debiendo y que exijo una respuesta”.

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“Ha pasado bastante tiempo, esto se arrastra desde marzo, estamos en septiembre y aún no tengo una respuesta clara. Espero que se pongan las pilas y nos cumplan, porque adquirimos una máquina para cumplir a cabalidad con todo y ellos no nos han cumplido”, cerró.

El video: