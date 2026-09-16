La selección chilena tuvo un buen debut en los Juegos Odesur, partido en el que Bruno Torres dejó con buenas sensaciones a Fouillioux.

La selección chilena que participa en los Juegos Odesur cumplió un buen debut, luego de derrotar a Panamá en el estadio Marcelo Bielsa, de Rosario.

No solamente la parte ofensiva de la Roja cumplió una buena actuación. También lo hizo la defensa, que estuvo comandada por el defensor Bruno Torres, de Colo Colo.

Fue quien comandó la retaguardia de la escuadra que dirige Sebastián Miranda, lo que cautivó al periodista Gonzalo Fouillioux, quien comentabla el partido para la transmisión de TVN.

“Muy bien Bruno Torres, busca envíos largos, cambios de frente”, manifestó el comunicador cuando el combinado nacional controlaba de buena forma el encuentro en la segunda parte.

Bruno Torres es un jugador habitual en las selecciones menores

Bruno Torres pide oportunidades en Colo Colo

“Panamá le entregó libertad a Chile para lanzar. No todos los centrales tienen capacidad para conducir, jugar, visualizar un desmarque de un delantero. Pero sí la tiene Torres”, agregó.

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Por lo mismo es que espera que en el Monumental puedan darle mayor continuidad al joven de 18 años. “Colo Colo tiene un gran proyecto de defensor central en su cantera”, establece.

“Estará viendo a algunos de sus jugadores Fernando Ortiz? Una buena camada de jugadores tiene Colo Colo”, complementó el comentarista durante el encuentro.

Chile volverá a jugar el viernes contra Perú y termina su participación en la primera fase del Sudamericano el domingo, contra Colombia.