Transmisión gratis: Equipos femenino y masculino de Chile debuta en los Juegos Suramericanos

Los elencos dirigidos por Luis Mena y Seba Mirandą van en busca del oro en el torneo que se disputa en Argentina.

El Team Chile vuelve a cometer este miércoles 16 de septiembre en los Juegos Suramericanos 2026. Jornada que será más que especial ya que debuta oficialmente la selección de fútbol masculina y femenina.

El día comenzó de la mejor forma para el equipo nacional ya que en el remo las hermanas Melita y Antonia Abraham lograron el oro a primera hora. Por lo que suman siete preseas doradas.

ver también Chile Sub 20 y su camino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Calendario y fixture

Pero la mitad de semana también suma el anhelado inicio del fútbol donde la selección chilena parte su participación. A las 15:00 horas y en simultaneo saltarán a la cancha.

El elenco dirigido por Sebastián Miranda al mando del masculino debuta ante Panamá en el Estadio Marcelo Bielsa que utiliza Newell’s. Por su parte la Roja fem de Luis Mena debe hacerle frente a Uruguay en el Estadio de la asociación de Rosario.

Este miércoles además contará con la participación del equipo de Chile en la final de Valoran en eSports lo que está programado a las 16:00 horas, la final de la gimnasia artística a eso de de las 16:15 horas, y el voleibol playa con los primos Grimalt que disputarán la semifinal también en el mismo horario.

¿Quién transmite Los Juegos Suramericanos 2026?

Los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, Argentina, contempla más de una opción para que los fanáticos puedan seguirlos. Para está instancia está disponible Panam Sports, CDO, DSports y TVN. El canal nacional comenzará la transmisión a eso de las 15:45 horas.

También están las alternativas por Youtube en las señales de los Juegos Panamericanos, TVN, CDO y NTV.