Tras los incidentes en el puerto pirata, este miércoles se ponen al día ambos equipos. Acereros ganan 1-0 y el aurinegro buscará darlo vuelta.

Coquimbo Unido se pone al día en la Liga de Primera, luego que su partido ante Huachipato fuera suspendido por incidentes hace algunas fechas. Bombas de ruido explotaron al lado del meta Christian Bravo, lo que determinó que no se jugara más en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Ya con el portero recuperado hace rato y con 22 minutos por jugarse aún, el duelo se completará este miércoles 16 de abril, en el Estadio Municipal de La Cisterna. Sí, el tiempo restante se disputará en Santiago, donde los acereros ganan por 1-0.

Para los hinchas que quieran seguir la acción, habrá transmisión de los minutos restantes entre piratas y acereros. Ahí, deben iniciar con los mismos jugadores en cancha con que se suspendió el partido.

¿Dónde ver los 22 minutos restantes de Coquimbo vs Huachipato?

Los minutos por jugarse del partido entre Coquimbo y Huachipato se podrán ver en vivo por TV en TNT Sports Premium, y en streaming en TNT Sports en HBO Max. El duelo (22 minutos) se disputará desde las 18.00 horas de este miércoles 16 de septiembre.

El momento de la suspensión del duelo en Coquimbo /Photosport

Los piratas llegan al partido décimos en la tabla de posiciones, con 29 unidades. El DT aurinegro, Hernán Caputto, habló con RedGol sobre la importancia del duelo.

“Vamos a salir con todo, obviamente. Es una oportunidad que tenemos y vamos a disputarla porque sabemos que esos puntos pueden ser importantes para posicionarnos mejor en la tabla”, aseguró.

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Por su parte, los acereros miran de reojo el descenso y con 25 puntos, le urge confirmar el triunfo parcial para escalar en la tabla de posiciones. Actualmente están solo dos unidades sobre U de Concepción, quien estaría bajando a Primera B.