El Fantasma sacó la voz junto a RedGol, muy fiel a su estilo, y analizó la eterna dilatación que ha tomado la FFCh para elegir al cuerpo técnico que comandará al combinado nacional para el ciclo del Mundial 2030.

Marco Antonio Figueroa cambió el chip rápidamente tras dejar el Comunicaciones de Guatemala y asumir en el Real Estelí de Nicaragua, aunque no pierde de vista la eterna dilatación en la designación del nuevo cuerpo técnico de la Roja.

Nombres han habido muchos: como el de Gustavo Alfaro, aunque fue el mismísimo Pablo Milad quien desmintió cualquier contacto por el DT argentino que acaba de renovar en la selección de Paraguay. “Yo me cansé. Pasa todos los años”, aseguró el Fantasma Figueroa en una entrevista con RedGol.

“Siempre ocupan un nombre de algún chileno de moda por ahí. En este caso era yo. Y lo hacen para tapar que llegar uno de afuera. Manuel Pellegrini es el indicado, lo hemos dicho muchas veces y todo el mundo lo sabe. Pero después eso se tapa”, añadió el otrora goleador del Morelia de México y la Universidad Católica.

Manuel Pellegrini es el preferido de Figueroa para asumir la selección chilena. (Mateo Villalba Sanchez/Getty Images).

¿Cómo es eso?

Cualquier candidato chileno lo tapan, no conocen cómo uno trabaja. Ni siquiera se acercan y eso es lo más triste que tiene nuestro país. Cualquiera que venga de afuera sin hacer nada dirige en Chile y puede ser candidato a dirigir a la selección chilena. Si llegas a Chile, eres campeón en cualquier equipo y eres candidato de inmediato. No importa el currículum ni el recorrido. Sólo ver a qué representante tienen que hacerle el favor.

El Fantasma Figueroa, fiel a su estilo, dijo las cosas tal cual le parecen. (Jorge Loyola/Photosport).

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Fantasma Figueroa y su opinión de la Roja: “Al DT le va mal y dice que es interino”

Marco Antonio Figueroa tiene una visión negativa de todo lo rodea a la Roja, incluido el rol difuso que ha tenido Nicolás Córdova en el último tiempo. “Chile ha hecho cosas que en otros países no pasan: mañosear jugadores, nombrar un interino que dice que es el técnico”, aseguró el Fantasma.

Nicolás Córdova en su rol de DT de la selección chilena. (Zed Jameson/Photosport).

“Le va mal y dice que es interino. Todo se hace mal. Si Córdova será el DT, que le digan que es. Se quede ahí. Pero las cosas no se hacen bien”, añadió el sanfelipeño, muy feliz por su nueva experiencia en el fútbol nicaragüense. Y prosiguió con su análisis lapidario.

Según él, y seguramente varios más, la falla es estructural. “No se programa y no hay una idea clara de lo que quieren los directivos de Chile. Eso pasa hace mucho tiempo y también a nivel de clubes”, manifestó convencido MAF, quien también hizo un análisis sobre la polémica ausencia reiterada de Erick Pulgar.

“Creo que Pulgar está tomando decisiones que deberían tomar los directivos. Cuando las cosas no se hacen bien, hay que hacerlas bien”, manifestó Figueroa sobre el alejamiento del mediocampista del Flamengo, donde es un bastión indiscutido de las oncenas.

Erick Pulgar fue clave en el Flamengo que ganó la Copa Libertadores en 2025. (Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Photosport).

¿Cómo va todo en el Real Estelí de Nicaragua?

El cambio es radical desde el momento en que los directivos del club te dicen que tienes la posibilidad de elegir los jugadores que quieres traer. Cuando decidí irme de Comunicaciones fue tres semanas antes del clásico. No me fui antes por respetar el trabajo de mis auxiliares, pero no estaba contento ni a gusto. No concidimos con los objetivos. Siempre como técnico quiero hacer la mejor temporada posible, siempre que los equipos importantes peleen el campeonato. De a poco me fui sintiendo incómodo, no apoyado y eso llevó a mi renuncia.

¿Y qué has percibido?

Uno cuando llega a un club, tienes que llevar una idea futbolística, pero también un plan de vida. Nuestra disciplina, forma de entrenar y metodología de trabajo siempre ha agradado. Eso nos dio la posibilidad de llegar acá con grandes jugadores, grandes directivos y una buena afición. Estoy contento acá.

El Fantasma Figueroa llegó al Real Estelí el 7 de septiembre de este año. (Marcelo Hernández/Photosport).

Los dirigentes de Comunicaciones hablaron de un despido y tú dices que fue renuncia…

Me da lo mismo que digan que me despidieron. No quita la amargura que tengo, yo salvé ese equipo del descenso. Es de los más grandes del país y peleó el descenso. Tenían 20 de 66 puntos. Cuando llego y salvo del descenso al equipo, les dije que no merecíamos pelear eso. Luego llevaron a la mitad de los jugadores que pedimos. Me da lo mismo aclarar, mucha gente no sabe, pero fue una renuncia.