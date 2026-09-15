Víctor Hugo Castañeda asegura que "es raro" que se reste constantemente de la Roja y que no sirve de nada su buen momento en Flamengo.

Erick Pulgar nuevamente será baja de la selección chilena. Esta vez el volante prefirió mantenerse entrenando en Flamengo, pues considera que el trabajo en su club es más importante que los amistosos de la Roja.

Víctor Hugo Castañeda conversó con Redgol sobre este asunto, manifestando que no le cuadra la negativa constante que el volante tiene hacia el seleccionado nacional.

“Es raro, se niega a participar en la selección. A la fuerza no es cariño, si no quiere venir a la Roja, no quiere nomás y se respeta su decisión”, detalló el ex entrenador de U de Chile.

Eso sí, aclara que no está para nada de acuerdo con su decisión. “No se comparte, pero hay que respetarla. Juega de titular en una de las ligas más importantes del mundo, pero no nos sirve de nada”, aclara.

Erick Pulgar no juega hace dos años por la selección chilena

“No es la primera vez” de Pulgar fuera de la Roja

Lo que le llama la atención a Castañeda es que se trate de algo constante. “No podemos obligarlo a que venga a jugar, porque no es la primera vez”, explica.

“Tendrá sus razones, pero hay que buscar a alguien que quiera estar. Son decisiones personales que no se pueden criticar ni cuestionar, así que insisti, tendrá sus razones”, declara.

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Además hace una comparación con lo que han cambiado los tiempos. “Antes era un orgullo jugar por la selección, en el partido que sea. Ahora él lo verá diferente actualmente”, manifiesta.

Pulgar no juega desde el 15 de octubre del 2024 por la selección chilena. Aquella vez participó de la estrepitosa goleada por 4-0 ante Colombia, en Barranquilla.