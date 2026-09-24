Los azules proyectan el duelo del domingo ante los viñamarinos en el Estadio Nacional, donde otra vez tiene una lista de marginados.

No hay dudas de que uno de los grandes problemas de Universidad de Chile en la presente han sido las lesiones, lo que ha sido todo un drama en el plantel de Fernando Gago.

Por ejemplo, ante problemas físicos y llamados a la selección, tiene siete ausencias para enfrentar esta noche a Everton por los octavos de final de la Copa Chile, en el estadio Sausalito.

Algo que se repetirá el fin de semana, cuando el domingo tengan la revancha ante el cuadro ruletero, con una lista de ausencias que lidera el delantero Octavio Rivero.

Octavio Rivero vuelve a ser baja en la U

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Las bajas que acumula la U para la revancha ante Everton

Universidad de Chile mira de reojo el duelo del domingo ante Everton, por el paso a los cuartos de final de la Copa Chile, por el tema de los lesionados que han afectado al plantel.

Fue el mismo técnico Fernando Gago quien confirmó que Octavio Rivero no estará presente, luego de un acuerdo con el jugador y el cuerpo médico, para ponerlo definitivamente a punto.

El uruguayo no será el único, porque los seleccionados también estarán al margen con Marcelo Morales y Agustín Arce en la Roja, además de Bianneider Tamayo en Venezuela.

Por su parte, las lesiones no abandonan, donde a la espera de lo que pase esta noche en Sausalito, tampoco en el Nacional estarán Lucas Barrera y Elías Rojas.