El técnico de los azules revela el plan para que Javier Altamirano regrese a sumar minutos, aunque también le pone una tarea.

Universidad de Chile tendrá siete bajas confirmadas para enfrentar esta jornada a Everton, por los octavos de final de la Copa Chile 2026, en un duelo en el estadio Sausalito.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago necesita darle confianza a varios jugadores que han quedado relegados a la banca de suplentes, como ha pasado con Javier Altamirano.

El volante no ve acción desde el duelo ante la U de Concepción, por lo que es una buena alternativa ante la ausencia de Agustín Arce, quien está en la selección chilena.

Algo que confirma Gago, pero que, a la vez, revelo la fórmula que tiene para que el ex Huachipato retome su nivel y sea protagonista en los azules, pero depende del jugador.

Javier Altamirano pide camiseta en la U en la Copa Chile. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Gago pide por Javier Altamirano en la U

Fue en la conferencia previa al duelo ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile, que el técnico Fernando Gago se refirió a la situación de Javier Altamirano.

Con una remota chance de ser titular, el argentino asegura que, tal como ha hecho con todos sus compañeros, la idea es que retome su nivel, apoyándolo y dándole la confianza.

“Se trabaja con todos para el mejor rendimiento, después otros tienen mas minutos. Los jugadores pasan por momentos, hay algunos que por ahí las cosas salen mejor, pero trabajamos, en esta caso, para Javier estén al máximo“, explicó.

Por lo mismo, adelanta que “después viene la decisión del entrenador, pero yo quiero llevarlos al máximo de sus exigencias individuales para tener buenos rendimientos”.