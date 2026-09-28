Los jinetes del Criadero Aguas de los Campos y Maquena, que representaron a la Asociación Maipo Norte, sumaron 40 puntos buenos en Vieja Buena y Despeinada. Además, completaron puntaje para acceder a los Clasificatorios de cara al Campeonato Nacional de Rodeo.

Los jinetes Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina brillaron este domingo el Zonal Norte de Rodeo, que se disputó este fin de semana en la medialuna Parque Batuco.

Montando a Vieja Buena y Despeinada, la collera de la Asociación Maipo Norte, sumaron 40 puntos buenos (11+8+8+13) en la Serie de Campeones y, además, completaron puntaje para acceder a los Clasificatorios de cara al Champion de Chile.

“Extraordinario, de verdad muy felices por el resultado y por el tremendo rodeo que se mandó la Asociación Santiago Sur. Contento por completar la collera y por estar acompañado de la familia. Ya estamos terminando septiembre y tenemos dos colleras completas. La tercera collera de potros tiene 8 puntos, así que felices”, comentó Gonzalo Abarca.

“Fuimos toro a toro, el rodeo estaba muy bueno, había colleras muy competitivas y gracias a Dios el resultado fue para nosotros. Hemos tenido una muy buena temporada. Esto es parte del equipo: hay que felicitar a todos los chiquillos que trabajan detrás de los caballos, a Gonzalo que es un extraordinario compañero y a la familia por todo el apoyo para lograr estos resultados”, sostuvo Cristóbal Cortina.

Los jinetes Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina brillaron este domingo.

ver también Zonal Norte se toma Batuco: 60 colleras saldrán a la pista este fin de semana

El segundo lugar del Zonal Norte, organizado por la Asociación Santiago Sur, fue para Cristián Arraño y Tomás Barros (Asociación Talagante). En los lomos de Novedosa y Contulmo totalizaron 33 puntos buenos (4+9+12+8) y también consiguieron pasajes para los Clasificatorios.

El tercer lugar fue para José Domingo Baraona y Rufino Hernández (Asociación Santiago Sur). En Prendao y No Va Más, sumaron 31 puntos (7+9+10+5).

El Sello de Raza del Zonal Norte fue para la yegua Palmas de Peñaflor Lunática, montada por Alfredo Moreno Charme.

Por su parte, Ramiro Pavez (Asociación Santiago Sur) se coronó campeón del Movimiento a la Rienda Masculino. Montando a Palmas de Peñaflor Quimera sumó 32 puntos.

Y en la Rienda Menores Masculino, el triunfo fue para Emiliano Muñoz (Asociación Santiago), quien en los lomos de Filomena de Nos Consentida totalizó 24 puntos.