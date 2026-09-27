El Cacique dejó en el camino a Audax Italiano y ahora deberá enfrentar a Deportes Puerto Montt por un lugar en las semifinales.

Colo Colo ya tiene todo definido para su próximo desafío en la Copa Chile. Tras superar a Audax Italiano por un global de 1-0, el equipo dirigido por Fernando Ortiz se instaló entre los ocho mejores del torneo.

El rival del Cacique será Deportes Puerto Montt, que eliminó a Ñublense con un marcador global de 3-2. Los sureños habían ganado 2-0 en la ida y, pese a caer 2-1 en la revancha disputada en Chillán, lograron asegurar su clasificación.

El Cacique buscará avanzar a semifinales de Copa Chile.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile?

La serie entre Colo Colo y Puerto Montt comenzará este martes 29 de septiembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Chinquihue.

La revancha, en tanto, quedó programada para el martes 6 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.

Así, el Cacique buscará superar esta nueva llave y conseguir uno de los cupos a las semifinales de la Copa Chile.

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Colo Colo tras avanzar en Copa Chile: “Tenemos que pelear todos los campeonatos”

Fernando Ortiz debió afrontar el partido con varias bajas y apostó por jugadores de la cantera. La decisión le dio resultados, con Gedeón Díaz destacando nuevamente en el primer equipo.

Tras el encuentro, Álvaro Madrid valoró la clasificación y dejó claro que en el plantel albo apuntan a competir en todos los frentes.

“Es importante la clasificación. Tenemos que estar peleando en todos los campeonatos. Pasamos a cuartos con bajas importantes, pero también estamos contentos por los chicos que están empezando a jugar y que lo están haciendo de muy buena forma”, señaló el volante.

Por su parte, Arturo Vidal también tuvo palabras para los juveniles: “Ellos saben que los más grandes estamos con ellos”, aseguró.

En la misma línea, Fernando Ortiz resaltó el trabajo de los jugadores formados en casa y apuntó especialmente a Díaz y Cris, quienes iniciaron el partido.

“Me pone feliz que se están haciendo bien las cosas abajo con Tito Tapia y nosotros le damos las oportunidades”, comentó el DT.

Ahora, el Cacique deberá esperar por el ganador de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense para conocer a su rival en los cuartos de final.

En resumen…