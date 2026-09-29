En Puerto Montt se inspiraron con la visita de Colo Colo y aseguran que "que venga el que se cree invencible".

Puerto Montt recibirá esta tarde un partido muy especial, pues enfrentará en los cuartos de final de Copa Chile a Colo Colo, lo que tiene revolucionada a la ciudad.

De hecho el cuadro salmonero palpita el duelo poniéndole picante, pues asegura que en el Chinquihue van a recibir a un elenco que se siente en el Olimpo.

“Hay equipos que se sientan en lo alto y se creen dioses. Pero en nuestra bahía nacieron quienes están hechos para desafiar ese poder”, manifestaron en sus redes sociales.

La publicación agrega que “la Copa Chile trae a Chinquihue un enfrentamiento donde el poder y la voluntad entran en transmutación. Desde lo alto aparece el autodenominado “Father”, la figura que se cree por encima de todos”.

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Añaden en el texto poético que “al frente se alza Chinquihuin Elric, el rebelde albiverde que viene a desafiar ese trono con coraje y fuego en el alma”.

“No es solo un partido. Es una batalla de voluntades. Un duelo entre la autoridad que se siente eterna y un espíritu que jamás acepta rendirse. Porque este Velero ya sabe lo que significa cruzar la Puerta de la Verdad, caer a las profundidades y encontrar el camino de regreso. Y después de haber vuelto, ningún poder parece imposible de enfrentar”, sostienen.

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“En nuestro territorio, con la bahía como testigo y la Cruz de Tenglo mirando desde lo alto, el círculo ya está trazado. Que venga el que se cree invencible“, establecen.

Cierran indicando que “la tripulación está lista para responder en casa y demostrar que en el sur también se escriben las grandes gestas. El alquimista albiverde no viene a contemplar el poder. Viene a desafiarlo”.