El delantero Richard Paredes, quien será baja esta tarde ante el Cacique, adelantó lo que será esta llave de cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Colo Colo sigue con su aventura en esta Copa Chile 2026 enfrentando esta tarde la ida de los cuartos de final ante Deportes Puerto Montt, uno de los equipos que está luchando por meterse a la liguilla por el ascenso en la Primera B.

La visita del Cacique tiene revolucionada la ciudad de la Región de Los Lagos, sobre todo porque se trata de un partido por los puntos ante los albos, algo que hace muchos años no ocurría. Por lo mismo, las ganas de mostrarse y dar la sorpresa están presentes en el plantel del Albiverde.

Así lo dejó en claro en delantero el delantero Richard Paredes, quien en charla con RedGol adelantó lo que será este cruce ante el Cacique. Para el formado en Palestino, es una linda oportunidad mostrarse ante el más grande del país en un duelo oficial.

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En Puerto Montt advierten a Colo Colo en esta Copa Chile

El atacante, quien lamentablemente para esta tarde será baja, aseguró a nuestro sitio que “hay el doble de sensaciones, el doble de emociones. Es aún mayor, más grandes las sensaciones de querer jugar con Colo Colo”.

“A ese nivel. Aparte, estadio lleno, una vitrina hermosa para cada jugador y yo creo que cada motivación eh es un es extra de lo que estáis motivado”, agregó.

Puerto Mont espera ser un duro escollo ante Colo Colo en esta Copa Chile 2026. | Foto: Photosport.

Sobre el desafío que esperan ser ante los albos, Paredes avisó que “muchos de los equipos de Primera División suelen tener esa tranquilidad de decir ‘es un equipo de la B’. Y especialmente los equipos de la B tienen un mayor estado físico, mucha resistencia, son fuertes y son más aguerridos. Entonces, les cuesta más a los equipos de Primera División, encuentro yo, al enfrentarse con un equipo de la B”.

“Yo creo que están tranquilos los muchachos, están motivados que quieren tener su vitrina. Quieren mostrarse, quieren ganar. Será un partido de igual a igual con el más grande, que es Colo Colo”, concluyó.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Esta ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 se disputará hoy 29 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue. Por su parte la vuelta está programada para el próximo martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Monumental.

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En síntesis