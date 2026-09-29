El ex defensor del Cacique considera al Tano como una gran carta para el equipo nacional, sin embargo, pretende que siga en los albos.

El tema está instalado. El nombre de Fernando Ortiz aparece en la carpeta de la selección chilena, que sigue en la búsqueda de entrenador para el proceso del Mundial 2030.

El ex volante de la Roja Miguel Ángel Neira le dijo a RedGol que quiere ver al Tano en Juan Pinto Durán, situación que aprobó Alexis Sánchez en redes sociales, por lo que la bola de nieve empieza a crecer.

El Tano tiene a Colo Colo como líder de la Liga de Primera y en cuartos de final de la Copa Chile, por lo que suma bonos para ser opción en la Selección, sin embargo, desde el Monumental están atentos a los rumores.

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Sebastián Toro quiere que Tano Ortiz siga en Colo Colo

Fernando Ortiz termina contrato con Blanco y Negro en diciembre próximo, y aún no se ha sentado a hablar de su renovación, por lo que la chance de cambiar la camiseta alba por la roja no es del todo descabellada.

El ex defensor campeón con Colo Colo Sebastián Toro, conversó con RedGol y analizó el tema, señalando que no quiere perder al argentino con el equipo nacional.

Sebastián Toro quiere que el Tano Ortiz siga en Colo Colo. Foto: Martin Thomas/Photosport

“Por mí que se quede en Colo Colo. Lo digo como fanático de Colo Colo, porque sé que es un gran nombre para la Roja, se vio que promueve a muchos chicos al primer equipo. Ha hecho bien las cosas este año y ya sabe cómo funciona el fútbol chileno”, dijo el ahora entrenador.

“En este momento puede ser la mejor alternativa en el medio nacional. En Chile debe ser la mejor alternativa hoy en día. Pero como te digo, como fanático del Colo, ojalá que se quede en Colo Colo, aunque sé que es una linda alternativa para la selección chilena”, cerró Sebastián Toro.

Por ahora, el nombre de Fernando Ortiz no ha sonado en los pasillos de Quilín, aunque en noviembre próximo puede cambiar todo con la llegada de la nueva directiva de la Federación de Fútbol de Chile.

En síntesis

Fernando Ortiz es opción para la selección chilena tras finalizar contrato en diciembre.

es opción para la tras finalizar contrato en diciembre. Sebastián Toro pidió que el DT siga en Colo Colo como líder del torneo.

pidió que el DT siga en como líder del torneo. La nueva directiva de la Federación decidirá al nuevo entrenador en noviembre.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Estados Unidos en partido amistoso?

El partido amistoso entre Estados Unidos y Chile se jugará este martes 29 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.