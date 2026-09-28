Ponen en duda a Joaquín Sosa por rebelde lesión en Colo Colo: “Le duele el contrato…”

El central charrúa no estará disponible para la Copa Chile y aseguran que su ausencia tiene relación por el problema contractual que enfrenta.

Colo Colo se mentaliza para la llave de cuartos de final de Copa Chile. El Cacique tras eliminar a Audax Italiano, ahora debe medirse frente a Deportes Puerto Montt que dejó fuera a Ñublense.

Para no pasar sorpresas, Fernando Ortiz prepara un equipo estelar para la visita al Estadio Chinquihue. Sin embargo, no podrá contar con una de sus figuras más importantes este 2026 como Joaquín Sosa.

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Así lo confirmó el propio “Tano” que abordó la molestia que enfrenta el jugador charrúa. “Tiene una lesión importante, es en el talón. Yo también la padecí cuando fui jugador. Es muy difícil que se pueda desinflamar”, expresó en conferencia de prensa.

“Es una lesión bastante jodida”, resumió Ortiz. Por lo que no podrá contar nuevamente con el central zurdo. Y se espera que recién pueda retornar para la Liga de Primera en octubre.

Joaquín Sosa sigue lesionado y no podrá jugar la Copa Chile

Ponen en duda la lesión de Joaquín Sosa: “Rebelde la lesión…”

El tema es que Joaquín Sosa no ha vuelto a jugar desde el pasado 30 de agosto. El último partido fue ante Audax por la Liga de Primera y solo jugó 52 minutos.

Tras ello, no ha vuelto a ser considerado. Pero esto además se condice con el problema contractual que enfrenta en uruguayo. Lo que tiene relación con que solo ha cobrado la mitad de su sueldo. Lo que comenzó desde junio.

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“Yo sé que es tema menor… pero rebelde la lesión de Sosa”, advirtió Patricio Muñoz en Cooperativa Deportes. “No sé si le duele la rodilla (talón) o el contrato”, ironizó sobre la ausencia de Sosa.

Tema que ya abordó Aníbal Mosa y hasta indicó que quieren concretar su compra lo antes posible.

“Yo le creo a Sosa”, salió en su defensa Marcelo Barticciotto. “No le conviene estar lesionado. Se está jugando la renovación, por más que no este contento”, sentenció dejando en claro que no cayó nada de bien los problemas con su remoneración.

En resumen:

Joaquín Sosa se pierde el partido de ida de Colo Colo ante Puerto Montt.

Fernando Ortiz confirmó que sigue lesionado en su talón. “Es bastante jodida la lesión”; recalcó.

Ahora la extensa lesión del charrúa genera dudas y aseguran que tiene relación con el problema contractual que tiene en Colo Colo.