El comentarista fue duro con el entrenador interino, quien reconoció que en el corto plazo dejará el cargo en la Roja.

El paso de Nicolás Córdova por la selección chilena empieza a llegar a su fin, de hecho, el propio entrenador reconoció que su estadía en el equipo nacional tiene las horas contadas.

“Si no hubiese pasado la separación de la ANFP con la Federación, Felipe Correa ya hubiese tenido un entrenador hace mucho más tiempo, pero visto que hay un cambio en noviembre, no se debería tomar una decisión ahora a tontas y a locas”, señaló el estratega en la antesala al partido con Estados Unidos.

La nueva dirigencia de la Federación se hará cargo del fútbol chileno en noviembre y se espera que la primera medida sea confirmar al nuevo cuerpo técnico, el que no será con Córdova a la cabeza, situación que analiza Patricio Yáñez.

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Pato Yáñez le dice chao a Nicolás Córdova de la Roja

El comentarista analizó los dichos de Córdova y sostuvo que por fin se dio cuenta que no tiene chances de quedarse con el cargo para el proceso del Mundial 2030.

“Se da cuenta. No ha tenido buenos resultados. Yo creo que la mayoría de los técnicos trabajan bien… en definitivamente todos los técnicos hoy en día trabajan la intensidad, la presión”, dijo el Pato en radio Agricultura.

“El jugador no la ha agarrado nomás con Córdova. El técnico cree ver algo que los jugadores no responden y el resultado es que no vemos evolución alguna, ya sea a nivel grupal o lo que te puede ofrecer un técnico”, agregó.

El paso de Nicolás Córdova por la Roja se empieza a acabar. Foto: Andres Pina/Photosport

Yáñez también criticó el rendimiento de los futbolistas bajo el mandato de Córdova: “también hay responsabilidad de jugadores que tienen cierto nivel, y cuando llegan a la Selección bajan mucho”.

“Yo creo que el Nico Córdova se dio cuenta de su realidad, pienso que hasta hace poco trataba de meter la basa de poder estar y seguir en el proceso, pero eso ya no… Recordemos que el objetivo es ir al próximo Mundial”, cerró Patricio Yáñez.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Estados Unidos en partido amistoso?

El partido amistoso entre Estados Unidos y Chile se jugará este martes 29 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.