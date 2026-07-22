Los refuerzos parecen una fantasía y los amistosos de intertemporada no existieron. Piden que se le ponga el acelerador.

A pocos días del retorno del fútbol nacional, Universidad de Chile sólo ha concretado un fichaje. El cuadro laico pretende seguir batallando en la Liga de Primera, donde es aventajado por más de una decena de puntos por Colo Colo.

Es por eso que la tardanza empieza a inquietar a los hinchas. Más cuando ni siquiera se coordinaron amistosos para la intertemporada. Según constató Manuel Mayo en la presentación del único refuerzo que ha llegado, Gonzalo Reyna, fue una decisión consensuada con el cuerpo técnico.

Entonces, ¿no llegarán más refuerzos a la Universidad de Chile? Lo cierto es que la llegada de un juvenil no convence a nadie, más allá de que se peude haber dado en el clavo. Otros, empiezan a apretar desde sus propias tribunas.

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Le ponen el acelerador a Fernando Gago

Como buen día de la semana, Deportes Agricultura analizó lo más importante del mundo noticioso deportivo. En ese sentido, se refirieron a lo que está pasando con la Universidad de Chile. Patricio Yáñez fue muy crítico con el momento de los azules.

“Yo entiendo lo que el técnico puede pedir, que le traigan tres jugadores, da lo mismo. Pensemos, primero, que la U está en crisis institucional y no tiene lucas. Pero, tiene un plantel altamente competitivo al que el DT no ha sido capaz de sacarle rendimiento“, empezó diciendo el ex futbolista y ahora comentarista en Radio Agricultura.

“A los elementos jóvenes, Fernando Gago les ha dado la oportunidad y les ha sacado brillo. Yo, con eso, me saco el sombrero. Pero, tiene que manejar un vestuario de más de veinte jugadores y hay buenos talentos en la U“, siguió Patricio Nazario.

“Me parece que más que traer refuerzos, al que hay que apurar es a Gago“, cerró Patricio Yáñez, asegurando que el técnico de la Universidad de Chile no ha logrado establecer un plantel competitivo.

Ni el café despierta a la U de Gago | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile oficializó únicamente el fichaje del futbolista Gonzalo Reyna.

oficializó únicamente el fichaje del futbolista Gonzalo Reyna. El exjugador Patricio Yáñez criticó el rendimiento del DT Fernando Gago en el equipo.

criticó el rendimiento del DT Fernando Gago en el equipo. La Universidad de Chile se mantiene a más de diez puntos del puntero Colo Colo.