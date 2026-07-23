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Liga de Primera

U. de Chile vs. Audax Italiano: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los azules visitan a los itálicos iniciando la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Universidad de Chile enfrenta a Audax Italiano, por Liga de Primera.
© PhotosportUniversidad de Chile enfrenta a Audax Italiano, por Liga de Primera.

Universidad de Chile prepara su próximo desafío, visitando este fin de semana a Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera, que inicia la segunda rueda del torneo.

Los azules marchan terceros con 24 puntos, a 12 unidades del líder, por lo que un triunfo sería clave para comenzar con el pie derecho. Mientras que, los Itálicos necesitan sumar con urgencia, llegan 13° con 16 puntos, apenas tres sobre Cobresal, que ocupa el último puesto de descenso.

U. de Chile busca un triunfo en el retorno de la Liga de Primera – Photosport

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U. de Chile vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Audax Italiano juegan este domingo 26 de junio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 16 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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