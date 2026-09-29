El entrenador interino de la selección chilena explicó la citación de emergencia al veterano central de la U.

La selección chilena vuelve a salir a la cancha este martes, porque se medirá desde las 21:00 horas ante Estados Unidos en St. Louis, en el segundo partido amistoso de la gira por América del Norte.

El entrenador interino de la Roja, Nicolás Córdova, habló en la antesala al encuentro con los estadounidenses y uno de los temas que abordó fue la citación de emergencia de Igor Lichnovsky, situación que causó polémica.

El veterano defensor central no es ni siquiera titular en Universidad de Chile, por lo que su llamado para reemplazar al lesionado Benjamín Kuscevic provocó sorpresa y el DT lo explicó como pudo.

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Córdova explica la citación de Lichnovsky

El DT momentáneo de la Selección dijo que llamó a Lichnovsky simplemente porque no pensó en otro nombre, situación que aclaró en rueda de prensa.

“Centrales jóvenes que pueden estar en la selección o que han participado del proceso. Están Ian Garguez, que está operado, y Matías Pérez que tuvo un problema familiar en la última convocatoria y ahora recién se integró a La Serena“, dijo el técnico.

Igor Lichnovsky se sumó a la Roja. Foto: Photosport

“No vemos a quien más podemos llamar. Si vas a buscar club por club, casi todos los centrales tienen más de 27 años y si vamos a llamar a alguien para debutar en la selección, lo vamos a hacer con jugadores jóvenes”, agregó.

Para cerrar, alabó las condiciones de Lichnovsky, quien se sumó a última hora de cara a los partidos amistosos ante Estados Unidos y México.

“Igor ya tiene una trayectoria, ya había estado en la nómina y es un jugador que ya tiene varios partidos y está inserto en la selección. Ha tenido una buena actitud cuando ha venido con nosotros”, cerró.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Estados Unidos en partido amistoso?

El partido amistoso entre Estados Unidos y Chile se jugará este martes 29 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.