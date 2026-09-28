No sólo las ausencias por expulsión de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda obligarán al técnico a mover el tablero en busca de una mejor imagen en St. Louis.

Luego de la derrota ante Canadáen el primero de sus tres encuentros amistosos en Norteamérica, la Selección Chilena tendrá este martes 29 de septiembre su segundo duelo de preparación ante Estados Unidos, duelo para el cual habrá novedades en la formación titular.

Es que el técnico interino Nicolás Córdova tendrá que realizar, como mínimo, dos modificaciones a raíz de las expulsiones que sufrieron Lucas Cepeda y el capitán Gabriel Suazo, algo que ratificó en la conferencia de prensa previa al lance.

“Estamos viendo quienes son los que podrían participar por Gabriel y Lucas, que no van a ser del partido. Pero hay variantes, jugadores que están apareciendo, el otro día entró bien Diego (Ulloa), está Marcelo (Morales), así que uno de los dos tendrá la posibilidad de empezar jugando”, dijo el DT de Chile.

“Estamos esperando que terminen el entrenamiento de hoy para ver quien está en mejores condiciones, pero mañana (martes) vamos a definir por la mañana, pero alternativas hay“, añadió Nico Córdova respecto a la oncena ante las Barras y las Estrellas.

Los cambios en Chile para enfrentar a Estados Unidos

En lugar de Suazo, tal y como dijo Córdova, la primera opción la tiene el colocolino Diego Ulloa por sobre el azul Marcelo Morales. Mientras que en reemplazo de Cepeda, la pelea está palmo a palmo entre Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez, de buen desempeño ante Canadá.

Otras novedades que ensayó el técnico de Chile son los ingresos de Rodrigo Echeverría en lugar del criticadísimo Marcelino Núñez, mientras que en la zaga central, podría tener su lugar Paulo Díaz en desmedro de Jonathan Villagra. Otro cambio sería el de Agustín Arce por César Pérez.

Así las cosas, la más probable formación de La Roja ante Estados Unidos será con Lawrence Vigouroux en el arco; Felipe Faúndez, Iván Román, Villagra y Ulloa (Morales)en defensa; Echeverría, Vicente Pizarro y Arce en mediocampo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Brereton (Gutiérrez) en delantera.

¿Cuándo es el amistoso?

En su segundo duelo de la gira por Norteamérica, la Selección Chilena visita a Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, este martes 29 de septiembre desde las 21:00 horas.

En síntesis

Chile enfrenta a EE.UU. con cambios obligados por las rojas de Suazo y Cepeda .

enfrenta a con cambios obligados por las rojas de y . Diego Ulloa asoma en lugar de Suazo, mientras Ben Brereton reemplazaría a Cepeda.

asoma en lugar de Suazo, mientras reemplazaría a Cepeda. Además, ingresarían como titulares Echeverría, Paulo Díaz y Agustín Arce.