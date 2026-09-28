El técnico de la Selección se lanzó en picada contra el periodismo por las críticas en su contra y por no valorar el hecho de darle oportunidad a futbolistas jóvenes.

Se le acabó la paciencia a Nicolás Córdova. A poco más de un año de asumir en forma interina la dirección técnica de la Selección Chilena, su permanencia en el cargo es objetivo de incontables críticas, desde los paneles de opinión, históricos y el periodismo.

Los comentarios van desde cuestionamientos directos al trabajo que hace en el campo de juego, algunas de sus convocatorias, hasta la tardanza desde la ANFP para definir a quien asuma definitivamente el cargo, a un año que comiencen las Eliminatorias al Mundial 2030.

Fue en la previa al amistoso de este martes con Estados Unidos donde Córdova se cansó y le dejó un mensaje directo a sus críticos, además de apuntar a la separación de la ANFP y la Federación como la causante de la demora en elegir al DT.

ver también Nico Córdova se compara con Klopp y Forlán por proceso en La Roja: “Pasa en todos lados”

La feroz crítica de Nico Córdova contra la prensa

“Yo hago una contrapregunta a los paneles y les dejo el pie para que opinen”, partió el especialista en métricas para luego lanzar “¿Qué prefieren ellos, que en esta pasada que no nos estamos jugando nada sigan jugando futbolistas grandes, o que le demos la oportunidad a gente joven para encontrar otros jugadores para las Clasificatorias?”.

En esa línea, Córdova agrega que “para mí hubiese sido mucho más fácil cubrirme la espalda y llamar a los que están jugando más. Eso sería muy fácil, pero hablaría muy mal de mi rol como jefe técnico. Nosotros mismos hemos tratado de promover a los jugadores que entrenamos desde hace tres años”.

“Cada uno tiene su mirada y nosotros tenemos la nuestra, que es darle la mayor cantidad de minutos a los jugadores que creemos que van a estar en las próximas Clasificatorias, esté quien esté de entrenador. Ahí sí que le estamos dejando algo a lo que viene para el fútbol chileno”, complementó el DT de Chile.

Para finalizar, Córdova apunta que “si no hubiese pasado la separación de la ANFP con la Federación, Felipe Correa ya hubiese tenido un entrenador hace mucho más tiempo, pero visto que hay un cambio en noviembre, no se debería tomar una decisión ahora a tontas y a locas”.

En síntesis