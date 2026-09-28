El técnico de la Selección expuso que su presente es equiparable con lo que hacen los actuales técnicos de Alemania y Uruguay, para dejar claro que "el propósito es llegar al Mundial 2030".

En la previa al segundo amistoso de la Selección Chilena en Norteamérica ante Estados Unidos, el todavía técnico interino Nicolás Córdova abordó el actual proceso que lidera con miras al Mundial 2030, a la espera que se defina quién será el DT definitivo.

De hecho, el especialista en métricas quiso explicar su actual momento y para ello se puso en la balanza con otros dos estrategas que inician su estancia en selecciones, como Jürgen Klopp en Alemania o Diego Forlán en Uruguay.

“Esto está pasando en todos lados. A Forlán lo reventaron y después ganó. Klopp perdió con Grecia en su debut en Alemania y dijo que la responsabilidad era suya y que iba a hacer cambios en el plantel”, aseguró Córdova.

En esa línea, enfatizó que “nuestra visión es tratar de darle la mayor cantidad de minutos a los jugadores que van a estar en la próximas clasificatorias, sea quien sea el entrenador. Tengo claro para qué estamos, incluso a costo de no ganar los partidos”, y añade que “al final, el propósito es que Chile juegue el Mundial el 2030, es lo que todos queremos”.

Córdova adelanta amistoso con Estados Unidos

Respecto del encuentro de este martes en St. Louis, el entrenador interino destacó que el sello de su equipo es que “compiten y son agresivos. Lo dijo Bielsa, lo dijo el DT del Congo, el de Cabo Verde y hace unos días el de Canadá. A pesar de que quedamos con nueve, no paramos de competir“.

No quedó allí Córdova, pues añadió que “me encontré con Pochettino y me dijo que le encantaba jugar con equipos sudamericanos, porque sabe que será de mucha agresividad y a ellos les hará bien. Entonces, es una rama de donde agarrarnos, sobre todo por la edad”.

Por último, y ante las críticas por el hecho de que La Roja no juega como en sus años de gloria, Nico indicó que “estamos en una fase de renovación, si pretendemos que Chile jugaba como hace 10 años atrás, entonces nadie entiende de fútbol, porque hoy no tenemos esos jugadores“.

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¿Cuándo es el amistoso?

En su segundo duelo de la gira por Norteamérica, la Selección Chilena visita a Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, este martes 29 de septiembre desde las 21:00 horas.

En síntesis