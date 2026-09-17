La primera gran locura de Jürgen Klopp en Alemania: cita a 44 jugadores y se lanza contra la prensa

El nuevo seleccionador de los germanos hizo dos nóminas para los siguientes cuatro partidos del cuadro teutón.

Uno de los equipos que fracasó en el pasado Mundial 2026 fue Alemania, que quedó eliminado en 16° de final, por lo que el “retirado” Jürgen Klopp tuvo que asumir como entrenador tras el certamen.

El multicampeón en Liverpool y Borussia Dortmund tendrá su estreno en el cuadro teutón por la Liga de Naciones de la UEFA, y fiel a su estilo, lo hizo con una revolución total.

Klopp no quiere dejar nada al azar, es por ello que para los partidos ante Países Bajos, Grecia (de local y visita) y Serbia hizo dos nóminas, porque quiere ver a la mayor cantidad de jugadores posibles en acción.

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Klopp realiza dos nóminas, se filtra y se lanza contra la prensa

Jürgen Klopp explicó su revolucionaria medida, la que tiene relación con observar en cancha el rendimiento que le pueden entregar la mayor cantidad de futbolistas posibles.

“Quiero conocer al mayor número de jugadores posible. En las últimas cuatro semanas viajé mucho y vi muchos jugadores. Estuve 11 años lejos de la Bundesliga y es una gran diferencia ver a los jugadores en vivo”, explicó.

Además, el estratega tuvo un round con la prensa, debido a que sus listas se habían filtrado antes del anuncio oficial y lanzó un dardo.

Jürgen Klopp arranca su era en Alemania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

“A mí en realidad me da completamente igual si lo filtras antes, si sale antes. Pero me parece un poco pobre ganarse la vida sacando este tipo de cosas antes de tiempo“, señaló el teutón.

Alemania jugará el 24 de septiembre ante Países Bajos, el 27 de septiembre recibe a Grecia, el 1 de octubre será local ante Serbia y cierra la fecha FIFA visitando a los helenos el 4 de octubre.

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Nóminas de Alemania

Lista para Países Bajos y Grecia (ida)

Porteros: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas, TUR), Marc André ter Stegen (Ajax, NED)

Defensas: Hennes Behrens (Augsburgo), Yann Aurel Bisseck (Inter, ITA) , Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stuttgart).

Volantes: Nadiem Amiri (Maguncia), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannick Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford, ENG), Anton Stach (Leeds United, ENG).

Delanteros: Younnis Ebnoutalib (Eintracht Fráncfort), Kai Havertz (Arsenal, ENG).

Lista para Serbia y Grecia (vuelta)

Porteros: Noah Atoboulu (Eintracht Fráncfort), Finn Dahmen (Augsburgo), Jonas Urbig (Bayern)

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malik Thiaw (Newcastle, ENG)

Volantes: Karim Adeyemi (Barcelona, ESP), Mika Baur (Celtic, ESC), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford, ENG), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Sherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool, ENG).

Delanteros: Jonathan Burkhardt (Eintract Fráncfort), Nick Woltemade (Juventus, ITA).