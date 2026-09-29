El Cacique visita al cuadro Albiverde en el Estadio Bicentenario Chinquihue por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

La Copa Chile 2026 sigue con su desarrollo con el partidazo de esta tarde entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. Los albos visitan a los hijos del temporal en el Chinquihue, donde buscarán dar un primer paso hacía las semifinales del certamen criollo.

El duelo promete bastante, ya que al frente del Cacique estará un equipo que viene de eliminar a Ñublense y que en la Primera B está luchando por meterse en los puestos de liguilla a falta de cinco fechas del término de la fase regular.

Tal y como ocurrió en la llave ante Audax, el entrenador Fernando Ortiz deberá apostar bastante por la cantera para este cruce, ya que cuenta con varias bajas. Juveniles como Alonso Olguín, Bruno Torres, Cristián Díaz, Sebastián Vega, Gedeón Díaz y Jerall Astudillo se metieron en la nómina, así como también Matías Orellana, quien viene de jugar por los Odesur por con la Roja.

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¿A qué hora jugará Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Esta ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 está programada para hoy 29 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

El Estadio Chinquihue recibirá este choque entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs Deportes Puerto Montt por la Copa Chile 2026?

Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Además irá de manera online y por streaming a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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En síntesis