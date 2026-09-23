El máximo ídolo en la historia del gigante brasileño salió en defensa del volante chileno, criticado por su negativa a jugar para la Selección.

Mientras en nuestro país abundan las críticas en contra del volante Erick Pulgar por rechazar una vez más su convocatoria a la Selección Chilena, especialmente por parte de los históricos. En Brasil, particularmente en Flamengo, lo aman y lo defienden.

Prueba de ello es el máximo ídolo en la historia de esta institución, como es Zico, a quien se le consultó durante un evento de CONMEBOL en Río de Janeiro su impresión sobre el antofagastino y se deshizo en elogios hacia el ex Universidad Católica.

“Pulgar está muy bien, está dejando al hincha de Flamengo muy contento porque es un gran profesional, una persona luchadora, que entendió lo que es ponerse la camiseta de Flamengo“, aseguró el campeón de Copa Libertadores 1981.

Pero Zico no quedó en sus palabras hacia el volante chileno, pues añadió que gracias a su desempeño en la cancha “ha sido muy útil para el equipo, entonces por eso él ganado grandes títulos con este equipo que armó Flamengo”. Palabra de leyenda.

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Así está siendo la temporada de Pulgar en Flamengo

Luego de un comienzo de año donde aparecieron fuertes críticas en su contra, y su equipo perdió las finales tanto en Supercopa de Brasil como en Recopa Sudamericana, con el cambio de entrenador a Leonardo Jardim, el chileno se reencontró con su mejor nivel.

No sólo conquistaron el Campeonato Carioca, actualmente es líder del Brasileirão con el Flamengo y llegó a semifinales de Copa Libertadores donde enfrentará a Estudiantes de La Plata en busca de repetir el título que ganó en el 2025.

En cuanto a sus números en la presente temporada, Erick Pulgar disputó hasta ahora un total de 2.364 minutos en 31 encuentros por todas las competencias a nivel local e internacional, donde registra tres goles, 10 tarjetas amarillas y una expulsión.

En síntesis