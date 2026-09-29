El ex piloto de Fórmula 1 tuvo duras palabras con el chileno que logró el tercer lugar en Le Mans en 2023.

El automovilismo chileno vive un encendido debate debido a fuertes palabras de Eliseo Salazar contra Nicolás Pino. Este último respondió a través de una carta.

Resulta que desde hace varios años que Pino viene luchando por el sueño de llegar a la Fórmula 1, dando pasos importantes a nivel internacional. Sin embargo, lo que pocos esperaban es que desde suelo nacional surgiera un ex piloto a pincharle las ruedas.

La crítica de Salazar y la respuesta de Pino

Es sabido que a Eliseo Salazar no le agrada mucho la figura de Nicolás Pino. El único chileno en llegar a la Fórmula 1 había hablado y no bien del joven de 22 años en el pasado, pero ahora en una entrevista con El Mercurio, aseguró que no tiene chances de arribar a la categoría reina del automovilismo.

“Este muchacho no tiene absolutamente ninguna posibilidad de llegar a la Fórmula 1, por su edad y por sus resultados. Hoy el camino para llegar a la Fórmula 1 es en categorías de monoplaza. Así funciona la superlicencia, para la cual hay que tener 40 puntos que se logran en tres años y básicamente los puntos fuertes están en Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, IndyCar“, indicó sin embrague Salazar.

Los números de Eliseo Salazar en la Fórmula 1 en la década de 1980. Imagen: F1

La opinión de Eliseo generó mucho debate entre los seguidores del automovilismo chileno. Desde quienes le dan la razón a Salazar, hasta quienes lo acusan de no querer que otro nacional llegue a la F1. En todo esto, Nico Pino era solo un espectador más.

Pino no suele entrar en polémicas y si bien fue buscado por los medios para responder, finalmente decidió enviar una carta a los medios, incluyendo a RedGol, intentando dejar atrás el enredo. De todos modos, dejó un “palito” para el retirado piloto de 71 años.

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“Como siempre les digo cuando me contactan: hagamos las cosas con respeto. No necesitamos convertirnos en aquello que criticamos. Podemos defender, apoyar y discrepar sin perder nunca las formas ni faltar a la verdad. Con buenas palabras e informado, pues la forma es tan importante como el fondo“, comenzó explicando.

“Hay una frase de Steve Jobs que recuerdo especialmente, donde decía: ‘Limpia lo viejo para dar paso a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo eres tú. Pero algún día, no dentro de mucho, gradualmente te convertirás en lo viejo y serás eliminado‘”, agregó, junto con enfatizar en la importancia de abrir nuevos caminos a jóvenes en Chile.

Fernando Alonso “reclutó” a Nico Pino en su agencia de representación. Imagen: Archivo

A los 22 años Nicolás Pino ha obtenido el tercer lugar en las 24 horas de Le Mans 2023, siendo el piloto más joven (18 años) en hacerlo. También cuenta con un segundo puesto en las 24 horas de Daytona y recientemente firmó con la agencia de representación de Fernando Alonso, bicampeón de la Fórmula 1.