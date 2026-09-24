Corinna habló en el estreno de una nueva serie sobre una de las máximas leyendas de la Fórmula 1.

La vida de Michael Schumacher dio un giro brusco desde su accidente hace 12 años. Su familia ha mantenido en reserva su estado de salud, pero ahora su esposa decidió hablar de la leyenda de la Fórmula 1.

El ex piloto alemán sufrió una fuerte caída en esquí el 29 de diciembre de 2013, mientras estaba en los Alpes franceses. Se golpeó la cabeza con tanta violencia que incluso rompió su casco, lo que le provocó un severo traumatismo craneoencefálico.

El presente de Michael Schumacher

Desde que ocurrió el accidente, la familia de Michael Schumacher ha mantenido en estricto secreto el estado del Kaiser. Nadie lo ha visto de manera pública, solo unos pocos pueden tener acceso a él y hay muchos rumores sobre su condición actual.

Pese al tiempo que ha pasado, la figura del alemán sigue despertando la misma admiración y devoción que generaba cuando brillaba detrás del volante de un Ferrari. Por esta razón Netflix estrenará la serie “Schumacher ’94: El nacimiento de una leyenda”. Esta relata la temporada de su primer título en Benetton, misma en la que falleció Ayrton Senna, otro grande de la Fórmula 1.

Schumacher compartiendo con Pelé en 2006. Imagen: Getty

En el lanzamiento de la serie, Corinna Schumacher, espora de la leyenda del automovilismo, habló de la situación de su pareja. “Da la impresión de que entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas“, indicó en declaraciones a las que tuvo acceso Daily Mail.

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“Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza, creo. Me sigue demostrando lo fuerte que es cada día“, agregó Corinna. En el último tiempo se ha revelado que incluso ya no estaría postrado en su cama y que incluso, podría moverse en silla de ruedas dentro de sus propiedades.

La esposa de Michael Schumacher se emocionó al hablar sobre la canción que los unió como pareja: Rush Rush de Paula Abdul. “Cuando la escucho hoy en el auto, lloro en silencio“, admitió. Corinna se casó con el siete veces campeón de la Fórmula 1 en 1995.