El notario al que el club ocupó su firma para el finiquito de Fabián Núñez interpuso un recurso en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por amenazas en su contra.

El futuro de Santiago City, actual puntero de la Segunda División, puede sufrir nuevas complicaciones tras la denuncia que la ANFP interpuso ante el Tribunal de Disciplina, y es que ahora deberán enfrentar a la Justicia Civil.

Es que según informa el portal BioBioChile, el elenco ciudadano presentó su defensa ante el ente jurídico del fútbol nacional, a través del abogado Óscar Fuentes, y lo hizo presentando documentos certificados ante notario, los cuales serían falsos.

El citado medio indica que la ANFP se contactó con la oficina del escribano quien les indicó que “no firmó ningún documento de Santiago City” y que en su rúbrica “existió adulteración” según peritajes externos, lo que derivó en que el abogado Fuentes dejara de defender al club.

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La otra demanda que enfrenta Santiago City

Pero el tema va más allá de este incidente, y es que el notario al que esta institución falsificó su firma interpuso una querella ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, pues aseguran que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos.

La publicación indica que la demanda es contra Santiago City y su fundador, Jorge Sotomayor, “y contra todos los que resulten responsables por los delitos de falsificación de instrumento público cometido por particulares, previsto y sancionado en los artículos 193 y 194 del Código Penal, y por el delito de amenazas“.

Lo anterior a raíz de los finiquitos de trabajo con futbolistas como Bruno Romo y Zederick Vega, que se suman al caso más reciente de Fabián Núñez, los cuales cuentan con el mismo patrón es decir, documentos con firma falsificada de este notario. Una denuncia que actualmente está “en tramitación“.

En síntesis