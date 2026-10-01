El municipio penquista reveló que a partir de febrero del próximo año se realizarán arreglos al césped en busca de entrar nuevamente en consideración para juegos internacionales.

Uno de los recintos deportivos que más se utiliza en el fútbol chileno es el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en la ciudad de Concepción, que recibe partidos de hasta tres categorías con importante presencia de hinchas en todos ellos.

Pues bien, ante el evidente deterioro que sufrió su césped en las últimas semanas, como consecuencia de las lluvias en la zona y la intensa actividad que hubo con factores climáticos adversos, desde el municipio penquista tomaron una drástica decisión.

Eric Tilleria, administrador del Estadio Ester Roa, confirmó que el recinto de Concepción cerrará sus puertas durante el 2027 para someter al césped a intensos trabajos a fin de tenerlo a disposición del fútbol chileno para mediados del próximo año.

“La idea sería entregar el terreno en febrero a la empresa que vaya a construir, de ahí, pueden pasar cuatro meses para que la cancha esté operativa para jugar. Puede ser en cinco o en seis meses. Va a depender mucho de cómo se vaya comportando el desarrollo del césped”, señaló el funcionario municipal.

El Estadio Ester Roa de Concepción cerrará sus puertas en febrero del 2027 (Photosport)

La razón detrás del cierre del Estadio Ester Roa de Concepción

Uno de los objetivos detrás de esta importante medida es revertir una decisión que tomó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en julio de 2024 de inhabilitar el reducto de Collao para partidos internacionales por “no presentar condiciones esperadas para la realización de un juego”.

Esto ocurrió luego que ese año, Huachipato recibiera en el Ester Roa a Racing por los Playoffs de la Copa Sudamericana, que acabó en derrota por 2-3. Tras el lance, ingenieros agrónomos de la Conmebol realizaron un diagnóstico que fue negativo para el estadio de Concepción.

“El campo presentaba lugares en que no había cobertura de césped, tenía huecos e irregularidades (estéticas y de nivelación). Las condiciones visuales del campo estaban muy malas in situ y se notaban también desde la transmisión televisiva. Por esto, el Estadio Ester Roa Rebolledo no cumple con los requisitos mínimos de calidad de césped según los estándares vigentes para Libertadores y Sudamericana”, informó el organismo.

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En síntesis