Para el amistoso ante Benín el 6 de octubre en Buenos Aires, la Conmebol designó a cuarteto de jueces nacionales para impartir justicia.

El martes 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el astro Lionel Messi se despedirá oficialmente de la Selección Argentina en partido amistoso ante la escuadra africana de Benín, duelo para el cual habrá presencia chilena.

Para este encuentro, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomaron medidas y designaron un cuarteto arbitral de nuestro país para que dirija un encuentro que va a estar muy cargado de emociones.

El amistoso donde Messi se despedirá de Argentina ante Benín lo dirigirá el juez FIFA Fernando Véjar, quien estará acompañado como asistentes por Carlos Venegas y Wladimir Muñoz, mientras que el cuarto réferi en Núñez será José Cabero.

Cabe señalar que después del encuentro, habrá un homenaje a Messi donde lo acompañarán figuras del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 como su partner Rodrigo De Paul, además de veteranos como Ángel Di María y Nicolás Otamendi, entre otros.

Fernando Véjar arbitrará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina (Photosport)

La última función de Messi en Argentina

Fue el 31 de agosto del 2026, días después del sensible fallecimiento de su padre, el ’10’ trasandino comunicó mediante un emotivo comunicado en redes sociales que se retiraba de la Albiceleste después de 21 años de actividad.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, expresó Messi en Instagram.

La Pulga disputó con la camiseta de Argentina un total de 207 encuentros, en los cuales convirtió 125 goles, máximo goleador histórico de su país, además de 67 asistencias. Ganó dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

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En síntesis