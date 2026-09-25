Peligra título de Manuel Pellegrini: Manchester City es declarado culpable de 114 cargos y pone en riesgo permanencia en la Premier

A los ciudadanos les llueve sobre mojado luego de que fuesen declarados más de una centena de cargos por ‘Fair Play Financiero’.

Manchester City enfrenta una tormenta de aquellas. El cuadro ciudadano ahora fue declarado culpable de 114 cargos relacionados al Fair Play Financiero. Lo que pone en la cuerda floja al elenco inglés. Incluso no se descarta que sea expulsado de la Premier League.

Sí, así como usted leyó: Manchester City arriesga las penas del infierno. Según detalló The Athletic son 114 cargos de los 115 que se le imputaron a la institución.

“Han sido declarados culpables de casi todos los cargos relacionados con el incumplimiento de la normativa financiera de la Premier League”, apuntó el respetado medio. Lo que ya empieza a generar revuelo en la interna de la institución.

Aunque desde el City le bajaron el perfil a este revés en tribunales británicos. Incluso recalcan que el proceso sigue en curso y todavía están pendientes de las resoluciones y posteriores apelaciones.

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Sin embargo, la información se esparció luego de que la Premier tuviera una reunión con los grandes clubes de la competencia para advertir que se investiga la situación de cada equipo. Por lo que la situación del Manchester City marcará un precedente.

¿Qué se le imputa al Manchester City?

Los cargos sobre el Manchester City no son menores. Se le acusa de que entre 2009 y 2018, tiempo donde Manuel Pellegrini también estuvo a cargo de la institución, no se informó sobre los estados financieros.

En el detalle se apunta a que no se informó los pagos correctos de jugadores ni de entrenadores. Para peor tampoco cumplieron con las reglas de la UEFA.

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Las sanciones ahora van desde perdida de puntos, descenso, la expulsión de competencias como la Premier League y la perdida de los títulos. Lo que implicaría que se borre la estrella que consiguió Pellegrini al ganar la liga en 2013-14.

Ahora también existe la posibilidad de una importante multa económica. Por lo que ahora resta conocer el fallo, lo que se debería publicar en los próximos días.