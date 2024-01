Manchester City está en el ojo del huracán producto de su manejo económico. El castigo sobre Everton por parte de la Premier League hizo que todo el mundo volteará a mirar a los ciudadanos, sobre todo considerando sus 115 infracciones mercantiles a la liga inglesa.

Sin ir más lejos, ya en el 2019 el City recibió un duro castigo al respecto por parte de la UEFA, siendo sancionados sin poder participar en competiciones europeas durante dos temporadas. Al final esto se redujo a una multa de 10 millones de euros tras la revocación del Tribunal de Arbitraje Europeo.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, declaró en charla con The Telegraph que en su momento estaban en lo correcto con sancionar a los mancunianos.

“Sabemos que estábamos en lo cierto. No hubiéramos decidido lo que decidimos si no estuviéramos en lo cierto. Como abogado en casos durante 23 años, sé que a veces ganas un caso que estás seguro que vas a perder y viceversa. Simplemente tienes que respetar la decisión democrática de la corte”, afirmó.

En ese sentido, el esloveno declaró que “no quiero hablar sobre el caso den Inglaterra, pero confío que la decisión de nuestro organismo independiente -el que dictaminó la sanción de no poder competir en Europa- fue correcta”.

“Entiendo a los hinchas, porque quieren saber qué es lo que ocurre y cuáles van a ser las consecuencias, pero no quiero entrar en este caso en concreto porque no sé con lo que tiene que lidiar la Premier League. No quiero criticar nada porque no sería justo”, concluyó.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado se confirmó que el llamado “juicio del siglo” contra Manchester City por sus faltas a la Premier League será en otoño del 2024, es decir, en la primavera del próximo año por esta parte del mundo. ¿Caerán las penas del infierno para los ciudadanos?

¿Cuándo vuelve a jugar Manchester City?

Los Ciudadanos verán acción por la cuarta ronda de la FA Cup de visita ante Tottenham este viernes 26 de enero a partir de las 17:00 (hora de Chile). Por su parte en la Premier League los Sky Blues enfrentarán al Burnley por la fecha 22 el próximo miércoles 31 de enero (16:30 hora de Chile) en el Etihad Stadium.

