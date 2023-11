El castigo impuesto por la Premier League a Everton tiene a todos mirando al Manchester City. Si los Toffees recibieron una resta de diez puntos por no cumplir con el Fair Play Financiero, hay varios que esperan las penas del infierno para el cuadro ciudadano considerando sus 115 infracciones económicas a la liga.

Uno que salió a dar la cara al respecto fue el español Pep Guardiola, quien en la conferencia de prensa previa a enfrentar al Liverpool dejó en claro que su compromiso con el club está más allá que cualquier castigo.

“Espera y verás, y después de que se haya hecho la sentencia vendremos aquí y lo explicaremos. Pero, absolutamente, no consideraré mi futuro, si dependiera de estar aquí o estar en la League One. Hay más posibilidades de quedarnos si estamos en la League One que si estuviéramos en la Champions”, declaró el entrenador.

En ese sentido, Pep respondió a las consultas de una posible sanción contra su club que “es una buena pregunta. Estás cuestionando como si hubiéramos sido castigados. Y por el momento, somos inocentes hasta que se demuestra la culpabilidad. Sé que la gente lo quiere. Lo sé, lo siento. Voy a esperar”.

“Va a pasar lo que tenga que pasar. Cuando lees lo que se dice ya deberíamos ser relegados, pero nadie lo sabe con exactitud. Todas las personas que dicen eso, no leyeron las declaraciones, no saben exactamente qué pasó. Ni siquiera yo, no leí todas las infracciones, no leí nuestra defensa”, agregó.

Sobre su postura ante un hipotético castigo por parte de la Premier League, el español fue claro en declarar que “lo dije hace un mes: Está bien, si hemos hecho algo mal, seremos castigados. Pero espera, podemos defendernos, ¿no? Lo que la gente nos acusa no estamos de acuerdo con lo que dicen. Nos vamos a defender y, cuando se haga la resolución, estaré aquí como un portavoz del club”.

A la hora de comparar su caso con los sucedido al Everton, Guardiola enfatizó en que “sé que por los abogados y de la gente de mi club que son casos completamente diferentes. Por eso, no se puede comparar, porque cada caso es diferente”.

“El otro es más largo porque es más complicado, ya que son 115 infracciones. Entonces, hay que esperar. Luego, los abogados de ambas partes presentan sus casos ante el juez y el veredicto y después lo diré delante de ustedes, que podrán hacerme la pregunta”, concluyó.

¿Por qué se le sancionó a Everton?

El castigo que cayó sobre los Toffees se debe a que se reportó una pérdida financiera de 371.8 millones de libras en la temporada 2021-22, superando largamente los 105 millones de la moneda inglesa permitida, según la normativa del Fair Play Financiero.

Esta sería la sanción en puntos más grande en la historia de la Premier League desde su creación en 1992, lo que dejó a Everton nuevamente peleando por no perder la categoría, tal y como pasó en la temporada pasada.

¿Cuál es el próximo partido de Manchester City?

Manchester City enfrentará a Liverpool este sábado 25 de noviembre a partir de las 9:30 (Hora de Chile) en el Etihad Stadium. Este duelo será válido por la fecha 13 de la Premier League 2023-24.

