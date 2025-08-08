Bien dicen que la realidad supera a la ficción y es lo que podría decirse de Vinnie Jones. Fue uno de los jugadores más violentos de la Premier League, pero su vida tuvo un giro y ahora es una estrella de cine.

Jones nació en Inglaterra y rápidamente empezó a brillar en el fútbol, aunque no por su talento con el balón, sino que por su agresividad y temperamento dentro de la cancha que le causaba pesadillas a los rivales. Fue así como se ganó la fama de uno de los rústicos más reconocidos de este deporte.

El rústico Vinnie Jones

Comenzó su carrera en Wimbledon, donde la fiereza en la marca lo hicieron ser temido en el fútbol inglés. Ahí ganó la FA Cup en 1988 derrotando a Liverpool en la final. En este club se hizo ídolo, además también jugó Leeds United, Sheffield United, Chelsea y Queens Park Rangers.

Pese a ser inglés de nacimiento, supo defender la camiseta de la selección de Gales por la nacionalidad de su abuela. Claro que su carrera estuvo siempre ligada a la Premier, donde se convirtió en el segundo jugador con más expulsiones con 12 tarjetas rojas, solo superado por Roy Keane con 13. Palabras mayores.

Jugando como volante central, su juego violento fue muy criticado por árbitros y rivales. Incluso estuvo cerca de lesionar de gravedad al legendario Éric Cantona. Recordado es el cruce que tuvo con Paul Gascoigne cuando este jugaba en Newcastle.

“Me llamo Vinnie Jones, soy gitano, gano mucho dinero. Te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego la voy a escupir en el césped. ¡Estás solo, gordo, solo conmigo!”, le dijo al inglés, en un partido en el cual le terminó apretando sus testículos. Actos como este le valieron el apodo de “psicópata”. No se medía a la hora de intimidar a sus rivales.

Vinnie Jones tocando más de la cuenta ante Paul Gascoigne. Imagen: Archivo

Toda esta fama de rudo le valió dar el salto a un grande, o mejor dicho, a la pantalla grande. Cuando ya pegaba las últimas patadas de su carrera, el director Guy Ritchie lo reclutó para la película “Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes“. Ganó el premio Empire a mejor actor debutante por su papel y fue ahí donde se dio cuenta que lo suyo era el cine.

Ya retirado, en 2000 participó en el film “Snatch” junto a Jason Statham, Benicio Del Toro y Brad Pitt, siendo elegido el mejor actor británico. Desde entonces inició una sólida carrera como actor, donde algunos de sus trabajos más reconocidos son en “Mean Machine” o “60 Segundos” con Nicolas Cage y Angelina Jolie.

En la actualidad el buen Vinnie Jones ha protagonizado más de 50 películas y muchos lo reconocen más por su carrera como actor que por su pasado como uno de los futbolistas más duros que haya conocido la Premier League. Su vida dio un giro tan brusco como las patadas que solía repartir en el terreno de juego.