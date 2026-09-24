El entrenador campeón con Universidad Católica en el 2021 asumirá un nuevo desafío en el país vecino.

Cristian Paulucci se ha transformado en un verdadero aventurero en esto del fútbol. Quien fuera campeón al mando de Universidad Católica en el 2021 ha sumado varios clubes en estos últimos años, incluso con un regreso al fútbol chileno que fue bastante fugaz.

Tras un corto paso por Deportes La Serena en el 2025 el argentino partió a España para dirigir al Ciudad Real de la quinta categoría. Ya en este 2026 regresó a nuestro continente para asumir en el Club Universidad Técnica de Cajamarca de Perú, donde apenas estuvo hasta agosto.

Por suerte para él, la cesantía le duró bastante poco, ya que en las últimas horas fue oficializado como flamante nuevo entrenador del Blooming de Bolivia, club que marcha en la medianía de la tabla en el país vecino.

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Cristian Paulucci asume como nuevo entrenador del Blooming

Blooming actualmente ocupa la novena posición del torneo boliviano con 27 puntos tras 20 fechas jugadas. Está a tres unidades de meterse en los puestos de copas internacionales, el gran objetivo que tiene el club en el último tercio del año.

Así fue presentado Cristian Paulucci como nuevo DT del Blooming en Bolivia.

El debut de Paulucci en su nuevo equipo se dará este domingo 27 de septiembre ante Bolívar por la fecha 5 de la Copa Paceña, certamen que otorga un cupo para la próxima Copa Libertadores 2027 para el campeón y para la Copa Sudamericana para el subcampeón.

Cabe destacar que las últimas experiencias como DT del ex UC han sido más bien fugaces. Donde más dirigió fueron los 22 partidos en que estuvo al mando del Celaya de México, mientras que en Sport Boys apenas duró 15 compromisos, en La Serena 11, en el Ciudad Real 15 y en el UTC solamente 8. ¿Se extenderá más su estadía en este paso por el Blooming?

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En síntesis