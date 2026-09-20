El experimentado entrenador chileno dio su opinión sobre esta acción de Juan Camilo Hernández sobre Ximo Navarro, mientras que su colega Antonio Hidalgo tiene la visión contraria.

El Betis de Manuel Pellegrini igualó en su visita al Deportivo La Coruña, que consiguió la paridad prácticamente sobre el final del partido. Un cabezazo de Diego Villares dejó parado al golero Álvaro Vallés y le sirvió al cuadro gallego para firmar el 1-1 definitivo.

Pero sobre el término de la primera parte hubo una acción muy polémica en el partido. El autor del gol bético, Juan Camilo Hernández, golpeó con su pie la cabeza de Ximo Navarro, quien terminó con un corte en la zona afectada. Luego de la revisión del VAR, el árbitro mantuvo su decisión.

Vale decir, no hubo siquiera tarjeta amarilla para el Cucho Hernández, quien contó con el pleno respaldo del experimentado DT chileno. “La jugada está clara: Cucho va a la pelota, le pega al balón y mete la cabeza. Gana la pelota y después choca la cabeza de él con el pie. Para mí es muy claro”, aseguró Pellegrini.

Una imagen de la acción que pudo ser la expulsión para el delantero colombiano del Betis. (Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images).

“El árbitro tiene un criterio y está el VAR. Me molesta cuando no van a verlo al VAR, pero sí fue y mantuvo su criterio. En ningún caso creo que haya sido expulsión. No hubo intención ni fue patada directa, golpeó el balón y después, la cabeza choca con el pie”, insistió Pellegrini para defender al mundialista colombiano.

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Entrenador del Deportivo contradice a Pellegrini en la polémica de la jornada: “Es roja clarísima”

Antonio Hidalgo, el DT del Deportivo La Coruña, tuvo una visión opuesta a la de Manuel Pellegrini respecto de esa acción. “Para mí es roja clarísima. Es una situación en la que el Cucho mueve la pierna hacia atrás, intenta jugar el balón e impacta a nuestro jugador. Si su pierna hubiese ido hacia adelante, habría sido roja”, aseguró el entrenador del cuadro gallego.

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“Es la interpretación de un árbitro que debe tomar decisiones complicadísimas. Le agradezco que al final del partido me haya explicado cómo veía la jugada. Tomó esa decisión, no es sencillo. Pero desde mi punto de vista la veo como roja clarísima”, insistió Hidalgo.

Eso sí, le consultaron cómo fue ese diálogo que tuvo con el juez César Soto Grado. “Fue una conversación que tuvimos él y yo. Tuvo su punto de vista y a final de todo, no cree que sea roja. Yo le expliqué mi visión, es roja clarísima. Son decisiones que no son sencillas”, apuntó el DT del elenco local.

Antonio Hidalgo se quejó de una posible expulsión al Cucho Hernández. (Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images).

“La dificultad es tomar decisiones muy rápido en muy poco tiempo. Y al final, tanto tú como yo tenemos claro cómo hubiésemos actuado. Pero el árbitro lo vio de otra manera. Tiene un trabajo complicado, a partir de ahí tampoco puedo contar mucho más”, sentenció Hidalgo, quien quedó con ese sabor amargo de un empate que llegó prácticamente sobre la hora.

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