Los merengues estallaron contra el juez del derby en que cayeron contra el Atlético. Hasta Mourinho imprimió las jugadas polémicas y las mostró en conferencia.

Real Madrid dio que hablar este fin de semana con sus partidos y polémicos arbitrajes. Primero fue la final Sub 20 de la Copa Intercontinental ante Santiago Wanderers, con expulsiones y cobros que desataron la furia en los caturros.

Con hinchas porteños acusando ayudita a los merengues tras la derrota 2-1, hoy el gigante español vivió la otra cara de la moneda con su primer equipo. Es que en duelo válido por La Liga, el elenco de José Mourinho cayó 2-1 ante Atlético de Madrid.

Discutidos cobros arbitrales desataron la furia de la Casablanca, quienes emitieron una nota de prensa quejándose públicamente contra el juez Miguel Ortiz Arias. Tras eso, hasta el DT del Madrid imprimió las jugadas controvertidas y la mostró en la sala de prensa.

Así fue el descargo del Real Madrid por el arbitraje

Real Madrid estalló contra el arbitraje tras perder 2-1 el derby contra el Atlético de Madrid. Tras un sábado en que Wanderers se quejó por los cobros en la final Sub 20, ahora en La Liga José Mourinho y compañía sufrieron con el réferi.

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“El Real Madrid perdió en el Metropolitano un derbi marcado por el pésimo arbitraje de Ortiz Arias, que no expulsó en la primera parte a Cuti Romero por pisar la rodilla de Bellingham ni a Kang-In Lee… Ambas decisiones marcaron el encuentro”, se quejó el club.

Tras eso, el propio Mou marcó la rueda de prensa post partido, donde criticó irónicamente diciendo que “podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí -mostró dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde-“.

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“Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos”, cerró.