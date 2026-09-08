Mourinho sigue con ají por haber perdido contra el Betis de Pellegrini: “Tiene que irse a casa”

El viernes pasado el Real Madrid perdió 1-0 ante el Betis de Manuel Pellegrini, en un partido que terminó con polémica luego de que Kylian Mbappé fallara un penal en el final.

Resulta que tras el fallo del francés, Marc Bartra es quien llega a despejar el balón para que no capture el rebote el propio delantero merengue. El tema es que su cuerpo estaba dentro del área, aunque no pisándola sino que en el aire.

Una jugada fina, que el VAR resolvió erradamente a favor del Betis. “Si un jugador está en el aire cuando se realiza un reanudación (por ejemplo, en un tiro penal), su posición ahora se determina por la posición proyectada de sus pies si estuvieran tocando el suelo”, señala el reglamento IFAB.

La jugada de la polémica: Barta está adentro del área

La molestia de Mourinho en el Real Madrid

A pesar de que ese partido quedó atrás y Real Madrid se enfoca en jugar hoy ante Real Madrid en Champions League, el DT José Mourinho fue enfático en criticar a los árbitros.

A pesar de que le preguntaron por otra cosa, no dejó pasar la opción de hablar del Betis. “A lo mejor no es la respuesta a tu pregunta, es que… Perdona porque voy a escapar de tu pregunta y te voy a responder de otro modo. Pero, como esta pregunta no me ha llegado, aprovecho la tuya para ir en esa dirección. Hemos perdido contra el Betis. Hemos perdido porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva que el equipo ha tenido. Punto. Pero el penalti, ¿por qué motivo no se ha repetido?”, señaló Mou

El DT portugués siguió con el tema. “No se ha repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no se ha repetido porque el VAR no ha querido”, señala.

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“Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que irse a casa y no estar en el VAR. Si el VAR no ha mandado repetirlo porque no ha querido, es todavía peor”, explica.

“Y viene una tercera pregunta. ¿Por qué no ha llamado al árbitro? Como mínimo, si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor? Un poco extraño”, declaró Mourinho.

Finalizó indicando que “la cosa ahí es un poco extraña. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. Prefiero ir en la dirección de la honestidad, pero, si este es el caso, no puede ser árbitro, no puede estar en el VAR, porque lo que va a pasar la próxima semana, o dentro de un mes, o dentro de dos meses, es que en una situación igual se va a repetir el penalti”.