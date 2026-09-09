Invitado en el canal de YouTube de Arturo Vidal el atacante dejó en claro la cantidad de goles que quiere hacer antes de que termine este 2026.

Leandro Hernández ha sabido aprovechar sus oportunidades de la mano de Fernando Ortiz en Colo Colo. En esta temporada 2026 el delantero de 21 años se ha consagrado en el primer equipo, siendo una peligrosa arma en delantera.

Por ejemplo, en estos últimos meses ha encontrado una faceta goleadora que no le habíamos visto en el pasado. Solo Maximiliano Romero y Javier Correa han anotado convertido más que él, toda una muestra de su crecimiento.

Sin embargo, las ganas de ir por más están latentes en el canterano, a tal punto de que se puso un duro desafío de acá al término del presente año con la camiseta del Cacique.

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Los goles que Leandro Hernández espera hacer en Colo Colo

Invitado en el canal de YouTube de Arturo Vidal, el propio King le preguntó al canterano que “quedan ocho partidos en el torneo. ¿Cuántos goles crees que puedes hacer de acá al final?”.

“Me gustaría hacer uno por partido. Ocho goles más. Con todo no más”, respondió desafiante Hernández. “Está bien. Los retos tienen que ser bien exigentes”, concluyó el Rey Arturo.

Leandro Hernández es el tercer máximo goleador de Colo Colo en esta temporada 2026. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que en esta temporada 2026 Hernández ha jugador un total de 32 compromisos con los albos, siendo 21 por la Liga de Primera, seis por la Copa de la Liga y cinco en la Copa Chile. Suma anotados diez goles y entregadas seis asistencias en 1961 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo ante Deportes Concepción este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis