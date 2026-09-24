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Juegos Odesur 2026

Martina Weil rompe un récord que llevaba 32 años vigente y le entrega un nuevo oro al Team Chile

La atleta nacional se quedó con los 400 metros planos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Por Franccesca Arnechino

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Martina Weil ganó el oro en los 400 metros de Santa Fe 2026.
© PhotosportMartina Weil ganó el oro en los 400 metros de Santa Fe 2026.

Martina Weil volvió a escribir su nombre en la historia del atletismo. La chilena se quedó este miércoles con la final de los 400 metros planos femeninos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y lo hizo con una actuación que tuvo un condimento especial.

La atleta de 27 años cruzó la meta en 50,45 segundos, registro que le permitió quedarse con la medalla de oro y, además, establecer un nuevo récord sudamericano en la distancia.

Martina Weil superó una marca que llevaba 32 años en poder de su madre, Ximena Restrepo.

Martina Weil superó una marca que llevaba 32 años en poder de su madre, Ximena Restrepo.

Martina Weil supera una marca histórica de su madre

El logro tuvo todavía más relevancia por quién era la dueña del anterior récord. La marca llevaba 32 años vigente y pertenecía a Ximena Restrepo, madre de Martina y exatleta colombiana, quien posteriormente se casó con el exlanzador chileno Gert Weil.

De esta manera, Martina consiguió superar el registro que su propia madre había establecido décadas atrás y sumó un nuevo capítulo a la historia deportiva de la familia.

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Para el Team Chile, además, significó la medalla de oro número 33 en los Juegos Suramericanos de 2026. Para Weil, en tanto, se trata de su primer título dorado en esta competición.

Pero ojo, su participación en Santa Fe todavía no termina. También será parte de Las Pumas en otras pruebas del atletismo, entre ellas el 4×400, relevo en el que Chile llega como actual subcampeón panamericano.

Más medallas para el atletismo chileno

La jornada también dejó otros resultados destacados para el Team Chile en el atletismo.

Martín Sáenz de Santa María consiguió la medalla de plata en los 110 metros vallas, mientras que Martín Kouyoumdjian obtuvo el bronce en los 400 metros.

A ellos se sumó Laura Acuña, quien logró otra presea de plata para Chile en los 1500 metros.

En resumen…

  • Martina Weil ganó el oro en los 400 metros de Santa Fe 2026.
  • Registró 50,45 segundos y estableció un nuevo récord sudamericano.
  • Superó una marca que llevaba 32 años en poder de su madre, Ximena Restrepo.
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