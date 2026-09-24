Universidad de Chile y Santiago Wanderers definieron uno de los títulos más apasionantes que recuerde el fútbol chileno en 2014. Mauricio Viana habló de esa instancia.

Los Azules y Colo Colo llegaban empatados en puntos a la última fecha, mientras los Caturros tenían una unidad menos. Cosas de la vida, los Albos visitaban a los porteños en Valparaíso en la última fecha, mientras el Bulla recibía a Unión La Calera en el Estadio Nacional. Todo en simultáneo.

La postura de Viana

Mientras Wanderers y Colo Colo igualaban sin goles en Valparaíso, mismo marcador entre U. de Chile y Unión La Calera en Ñuñoa, llegó el quiebre. El árbitro Carlos Ulloa cobró penal para los Azules en los minutos finales, tras mano de Mario Berríos. Gustavo Canales cambió la pena máxima por gol.

Si bien los Caturros terminaron venciendo a los Albos en los descuentos, el título se fue para Santiago. De todos modos, en Playa Ancha quedó la amargura de si había sido justo el penal o no. Mauricio Viana estuvo de invitado en Cooling Break y un hincha le consultó si hubo “mano negra”.

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“La verdad es que nunca he sido llorón y no voy a llorar sobre la leche derramada. Para mí yo salí campeón, porque la final que jugamos con Colo Colo en Playa Ancha el 2-0 decidía si nosotros estamos aptos para ser campeón. Tenías un equipazo de Colo Colo“, explicó Viana.

“Nosotros teníamos que ganar no más, dependíamos claramente de U. de Chile y después la mano en el borde del área, casi fuera del área. Y bueno, la ayu… les tocó no más po, pero para mí esa estrella es mía. Esa estrella es del club, esa estrella la ganamos en cancha y que no tengamos la copa no significa nada. De ese año no me voy a olvidar nunca”, cerró Mauricio Viana.

Santiago Wanderers hizo un campañón en 2014 con el mencionado Viana, Ezequiel Luna, Óscar Opazo, Franz Schultz, Jorge Ormeño, Jorge Luna, Marco Medel, Roberto Gutiérrez y Gastón Cellerino, entre otros. U. de Chile por su parte contaba con Johnny Herrera, Osvaldo González, Mathías Corujo, Gonzalo Espinoza, Gustavo Lorenzetti, Patricio Rubio y Gustavo Canales, entre otras figuras.