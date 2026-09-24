¿Va por TV o solo en HBO Max? Dónde ver EN VIVO Everton vs U de Chile hoy en Copa Chile

Azules salen a enfrentar a un rival que viene en racha, en duelo que tiene transmisión confirmada para este jueves por la noche.

Llegó la hora para U de Chile en los octavos de final de la Copa Chile. Los azules saltan a la cancha hoy para visitar a Everton, en el duelo de ida del torneo que da cupo a torneo internacional.

Los azules llegan con bajas al encuentro, donde destacan Igor Lichnovsky (gastroenteritis) y Octavio Rivero, quien no viajó para ponerse a punto en lo físico. Pese a eso, el grueso del plantel le da una chance a Fernando Gago de parar un imponente XI estelar.

Por su parte, Everton llega con la confiaza en alto tras los últimos resultados en Liga de Primera. El ruletero figura cuarto y detrás de la U en la Liga de Primera, llegando en racha a su duelo como local en Copa Chile.

¿Dónde ver Everton vs U de Chile por Copa Chile?

El partido entre Everton vs U de Chile sí tendrá transmisión en TV, por lo que podrá verse en TNT Sports Premium. Además, el encuentro que se juega hoy jueves 24 de septiembre irá online por TNT Sports en HBO Max.

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Fernando Gago, entrenador azul, dijo en la previa que no se confía del resultado inicial en Viña del Mar, ya que “es una serie de 180 minutos, tenemos que entenderlo así”.

“Hay que pensar el partido con un equipo que está bien trabajado, intentaremos llevarlos al partido más cómodo para nosotros, sabiendo que definimos de local y que eso da cierta ventaja”, explicó.

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Por su parte, Walter Ribonetto, DT de Everton, aseguró que la U “es un rival de respeto como todos, pero también hay que pensar más en nosotros, que si nosotros estamos bien, tenemos muchas chances de hacer un gran partido”.